Ирина Бажанова родом из Северодвинска. Имеет два высших образования: окончила Ленинградский институт советской торговли имени Энгельса и Северо-Западную академию государственной службы. В начале двухтысячных годов Ирина Бажанова была коммерческим директором ЗАО АСХО «Тепличное», затем работала начальником отдела развития предпринимательства, промышленности и сферы услуг и заместителем начальника управления экономики в администрации Северодвинска.

С 2010 года трудится в областном министерстве АПК и торговли, где прошла путь от начальника отдела до заместителя министра по торговле.

Стоит отметить, что "Двина-Информ" ранее предсказывала Бажановой кресло уполномоченного по правам бизнеса в Архангельской области. Эту должность в декабре 2016 года оставил Николай Евменов.

В адрес губернатора Игоря Орлова в начале этой недели поступило обращение Ассоциации фермеров с просьбой прислушаться к их мнению по назначению нового министра.