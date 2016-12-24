Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина Бажанова
Распоряжение о назначении подписал губернатор Игорь Орлов. Бажанова сменила на посту Алексея Коротенкова, который возглавил Архангельский водорослевый комбинат. Это уже четвертый министр за пятилетку губернатора Орлова.
Ирина Бажанова родом из Северодвинска. Имеет два высших образования: окончила Ленинградский институт советской торговли имени Энгельса и Северо-Западную академию государственной службы. В начале двухтысячных годов Ирина Бажанова была коммерческим директором ЗАО АСХО «Тепличное», затем работала начальником отдела развития предпринимательства, промышленности и сферы услуг и заместителем начальника управления экономики в администрации Северодвинска.
С 2010 года трудится в областном министерстве АПК и торговли, где прошла путь от начальника отдела до заместителя министра по торговле.
Стоит отметить, что "Двина-Информ" ранее предсказывала Бажановой кресло уполномоченного по правам бизнеса в Архангельской области. Эту должность в декабре 2016 года оставил Николай Евменов.
В адрес губернатора Игоря Орлова в начале этой недели поступило обращение Ассоциации фермеров с просьбой прислушаться к их мнению по назначению нового министра.
Юрий Севастьянов, Сегодня 11:59
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Ирина Борисовна, успехов в делах...!!!!!! У Вас все получится..!!!!
Типичная пустая чиновница. Специалистка по бумажным отчетам.