С 2010 года трудится в областном министерстве АПК и торговли, где прошла путь от начальника отдела до заместителя министра по торговле.

Стоит отметить, что "Двина-Информ" ранее предсказывала Бажановой кресло уполномоченного по правам бизнеса в Архангельской области. Эту должность в декабре 2016 года оставил Николай Евменов. 

В адрес губернатора Игоря Орлова в начале этой недели поступило обращение Ассоциации фермеров с просьбой прислушаться к их мнению по назначению нового министра.