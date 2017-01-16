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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/02/20/49252.html

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Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов

Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов
Бывший уполномоченный по защите прав бизнеса в Архангельской области Николай Евменов официально стал заместителем главы Архангельска и руководителем аппарата администрации. За два месяца он успел побывать директором департамента оргработы и исполняющим обязанности вице-мэра.

Евменов утвержден распоряжением Игоря Годзиша. Ранее градоначальник официально утвердил своего заместителя по городскому хозяйства Виталия Акишина. Вакантным остается пост зама по социальным вопросам.

Если проследить за 10 лет работу руководителей аппарата мэрии, то складывается интересная картина. С 2005 по 2008 год пост занимал Виктор Павленко, позднее избранный мэром. Затем вплоть до ноября 2015 года аппарат возглавлял Владимир Гармашов, после отставки спешно продавший квартиру и уехавший в южном направлении. И, наконец, в конце декабря 2016 года, пробыв год в должности, ушел на пенсию Сергей Ковалев. Каждый из этих господ оставил свой след в административной истории города. В социальных сетях уже гадают, пойдет ли потом Николай Евменов на повышение, как Павленко или уйдет из власти, как Гармашов и Ковалев? 

Юрий Севастьянов, Сегодня 17:11

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Комментарии
Вася, сегодня 19:00

а может он вообще гуернатором станет?

Гость, сегодня 19:10

А толку?
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