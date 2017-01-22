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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/02/01/48897.html

Политика

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву
Алексей Гришков, занимающий пост заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию, покинет свой пост. Он перейдет на пост вице-губернатора и руководителя представительства в Москве. В Архангельске слухи об уходе Гришкова поползли еще в начале января.

Губернатор Игорь Орлов уже внес его кандидатуру для согласования в областное собрание депутатов. Скорее всего, эту формальность легко преодолеют и депутаты утвердят. В свою очередь на вакантный пост зама по стратегическому планированию и инвестиционной политике предложен нынешний вице-премьер Правительства и куратор экономичесокго блока Виктор Иконников.

Что касается Гришкова, то к нему в последнее время было много вопросов. Архангельские эксперты отмечали, что стратегия области завалена, и каких-то результатов не видно. Политолог Андрей Чураков отмечает: "Главная ошибка, вопросы стратегического планирования были выведены из структуры сформированного правительства, тем самым нарушив основополагающие принципы стратегирования". Гришков занимал свой пост чуть больше года, а ранее он курировал в правительстве экономику и финансы. По традиции, нынешний "экономический куратор" сменит Гришкова на посту "стратегического зама". Для простого народа данные перестановки кажутся совершенно запутанными, ведь четкого обозначения функционала по сути не было, а пост вице-губернатора по стратегическому развитию и для экспертов и для чиновников остался "непонятным".

Должность вице-губернатора и руководителя представительства в Москве для Алексея Гришкова служит скорее "почетной ссылкой", ведь должностые лица, ее занимавшие, редко попадали в информационное поле. В то же время, важность поста заключается в лоббировании интересов региона в федеральных органах власти. Получится ли это у Гришкова, пока сказать сложно. Его предшественники или были незаметны, как ушедший в декабре прошлого года в "Белкомур" Владимир Щелоков, или засветились в разного рода скандалах, как Владимир Гудовичев и Александр Мирелли. Близкие к правительству Архангельской области источники говорят, что Гришкова назначили для урегулирования серьезных вопросов, требующих решения на федеральном уровне. 

Алексей Морозов, Сегодня 13:48

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Комментарии
Правда, сегодня 14:23

Не было толку на этой должности, не будет и на предполагаемой в Москве

Колхозник, сегодня 14:26

С его подачи министром сельского хозяйства был назначен Гусаков.

Да, сегодня 14:58

Политолог Чураков прав. Этими вопросами должно заниматься Правительство области. Искусственно создали дополнительные структуры. А где результат их работы???

12, сегодня 15:07

И где стратегия? куда дели бюджетные деньги??

Уважаемый, сегодня 15:41

стратег-)))а автоалкаш типа полководец-)))министры, правительства...а присмотреться по внимательней- тупой ещё тупее и все такие важные-))
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