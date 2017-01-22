Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

Алексей Гришков, занимающий пост заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию, покинет свой пост. Он перейдет на пост вице-губернатора и руководителя представительства в Москве. В Архангельске слухи об уходе Гришкова поползли еще в начале января.

Губернатор Игорь Орлов уже внес его кандидатуру для согласования в областное собрание депутатов. Скорее всего, эту формальность легко преодолеют и депутаты утвердят. В свою очередь на вакантный пост зама по стратегическому планированию и инвестиционной политике предложен нынешний вице-премьер Правительства и куратор экономичесокго блока Виктор Иконников.

Что касается Гришкова, то к нему в последнее время было много вопросов. Архангельские эксперты отмечали, что стратегия области завалена, и каких-то результатов не видно. Политолог Андрей Чураков отмечает: "Главная ошибка, вопросы стратегического планирования были выведены из структуры сформированного правительства, тем самым нарушив основополагающие принципы стратегирования". Гришков занимал свой пост чуть больше года, а ранее он курировал в правительстве экономику и финансы. По традиции, нынешний "экономический куратор" сменит Гришкова на посту "стратегического зама". Для простого народа данные перестановки кажутся совершенно запутанными, ведь четкого обозначения функционала по сути не было, а пост вице-губернатора по стратегическому развитию и для экспертов и для чиновников остался "непонятным".

Должность вице-губернатора и руководителя представительства в Москве для Алексея Гришкова служит скорее "почетной ссылкой", ведь должностые лица, ее занимавшие, редко попадали в информационное поле. В то же время, важность поста заключается в лоббировании интересов региона в федеральных органах власти. Получится ли это у Гришкова, пока сказать сложно. Его предшественники или были незаметны, как ушедший в декабре прошлого года в "Белкомур" Владимир Щелоков, или засветились в разного рода скандалах, как Владимир Гудовичев и Александр Мирелли. Близкие к правительству Архангельской области источники говорят, что Гришкова назначили для урегулирования серьезных вопросов, требующих решения на федеральном уровне.