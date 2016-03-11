"Ростелеком" подарил точку буккроссинга жителям Архангельска

ЛиАЗы в Архангельске: быть или не быть? 21 марта 2016 16:01

6 июня, в рамках праздника посвященного Пушкинскому дню России, «Ростелеком» подарил жителям и гостям города Архангельска точку буккроссинга* (уличная библиотека)*, которая располагается в переоборудованной телефонной будке, установленной в сквере имени Евгения Степановича Коковина.

На торжественном мероприятии по поводу открытия уличной библиотеки звучала музыка, выступали чтецы стихов Александра Сергеевича Пушкина, среди которых были дети и взрослые. Гости праздника были восхищены тем, как дети наизусть читают произведения великого поэта. Прямо на улице были оформлены выставочные экспозиции «Я в гости к Пушкину спешу», «В волшебной Пушкинской стране».

Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин: «Ростелеком» с удовольствием принимает участие в таких интересных, социальных проектах, направленных не только на благотворительные цели, но и на приучение молодого поколения к чтению, ведь даже в век цифровых технологий всегда приятно взять в руки книгу, полистать страницы. Открывать точку буккроссинга в день рождения Александра Сергеевича Пушкина особенно символично. Надеемся, что она будет востребована у жителей и гостей Архангельска».

В завершении праздника Андрей Прищемихин подарил Городской детской библиотеке комплект детских книг и пообщался с юными почитателями творчества А.С. Пушкина и будущими пользователями точки буккроссинга.