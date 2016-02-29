Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

Суда 2004 года постройки, дедвейт 3480т, ледовый класс А1, номенклатура грузов: генеральные, лесные, контейнера (контейнеровместимость 136 TEU). Габариты каждого судна (длина, ширина, высота борта) 82.5х12,6х 6,8м.
Суда построены согласно всем современным требованиям эффективности: боксовые трюма с высоким комингсом обеспечивают хорошую грузовместимость и низкий процент палубного груза, экономичный дизельный главный двигатель отвечает требованиям экологии и надежности, оборудование и механизмы от первоклассных производителей.
Теплоходы получили имена прославленных капитанов СМП, участников плавания в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны - Анатолия Сахарова и Валерия Коковина.
Основным направлением работы для «Капитана Сахарова» и «Капитана Коковина» станет существующий грузопоток экспортных пиломатериалов из порта Архангельск.