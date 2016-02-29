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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/04/50577.html

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Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»
В рамках программы обновления транспортный флот ОАО «Северное морское пароходство» пополнился сразу двумя современными серийными теплоходами голландской постройки, всемирно известной верфи Bodewes Shipyard.

Суда 2004 года постройки, дедвейт 3480т, ледовый класс А1, номенклатура грузов: генеральные, лесные, контейнера (контейнеровместимость 136 TEU). Габариты каждого судна (длина, ширина, высота борта) 82.5х12,6х 6,8м.

Суда построены согласно всем современным требованиям эффективности: боксовые трюма с высоким комингсом обеспечивают хорошую грузовместимость и низкий процент палубного груза, экономичный дизельный главный двигатель отвечает требованиям экологии и надежности, оборудование и механизмы от первоклассных производителей.

Теплоходы получили имена прославленных капитанов СМП, участников плавания в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны - Анатолия Сахарова и Валерия Коковина.

Основным направлением работы для «Капитана Сахарова» и «Капитана Коковина» станет существующий грузопоток экспортных пиломатериалов из порта Архангельск.

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