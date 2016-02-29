Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

С 1 апреля будут повышены акцизы на бензин разных классов, дизельное топливо и средние дистилляты 29 февраля 2016 11:37

Дорожники Архангельской области готовят трассы региона к ледоходу и паводку 11 марта 2016 14:17

ЛиАЗы в Архангельске: быть или не быть? 21 марта 2016 16:01

В Архангельске снижена грузоподъемность ледовой переправы на о. Хабарка 28 марта 2016 16:15

«Архавтодор» информирует: проезд по насыпи у Рембуево ограничен 15 тоннами 29 марта 2016 11:02

В Архангельске закрыта переправа на остров Кего 4 апреля 2016 12:23

В рамках программы обновления транспортный флот ОАО «Северное морское пароходство» пополнился сразу двумя современными серийными теплоходами голландской постройки, всемирно известной верфи Bodewes Shipyard.

Суда 2004 года постройки, дедвейт 3480т, ледовый класс А1, номенклатура грузов: генеральные, лесные, контейнера (контейнеровместимость 136 TEU). Габариты каждого судна (длина, ширина, высота борта) 82.5х12,6х 6,8м.

Суда построены согласно всем современным требованиям эффективности: боксовые трюма с высоким комингсом обеспечивают хорошую грузовместимость и низкий процент палубного груза, экономичный дизельный главный двигатель отвечает требованиям экологии и надежности, оборудование и механизмы от первоклассных производителей.

Теплоходы получили имена прославленных капитанов СМП, участников плавания в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны - Анатолия Сахарова и Валерия Коковина.

Основным направлением работы для «Капитана Сахарова» и «Капитана Коковина» станет существующий грузопоток экспортных пиломатериалов из порта Архангельск.