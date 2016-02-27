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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/23/49761.html

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Экономика

"Ростелеком" запускает сервис "онлайн переезд" для абонентов Архангельской области и НАО

"Ростелеком" запускает сервис "онлайн переезд" для абонентов Архангельской области и НАО
В марте «Ростелеком» начал предоставление нового сервиса «Онлайн Переезд» для абонентов Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

Сервис позволяет перенести действующие услуги связи «Домашний телефон», «Домашний интернет», «Интерактивное телевидение» на новый адрес абонента при переезде в пределах населенного пункта или в другой населенный пункт на территории Архангельской области и НАО.

Теперь абонентам не нужно идти в Центр продаж и обслуживания Компании и расторгать договор при переезде – перенос услуг легко оформляется на странице https://pereezd.rt.ru/Достаточно заполнить заявку на переезд, указать адрес выезда и въезда, даты отключения и подключения, набор услуг. Период между отключением и подключением услуг по новому адресу не может превышать 3 месяца. Сервис «Онлайн переезд» позволяет в любой момент контролировать исполнение заявки.

Заявка на «Онлайн-Переезд» дает право на подключение услуг «Ростелекома» по новому адресу абонента со следующими скидками и возможностями:

  • Скидка 50% на любое действующее тарифное предложение, включая акции, на 2 календарных месяца, включая месяц подключения услуг;

  • Одноразовый демонтаж оборудования;

  • Подключение услуг при наличии технической возможности по новому адресу.

  • Возможность сохранения условий предоставления оконечного оборудования.

Дополнительную информацию о сервисе «Онлайн Переезд» можно получить на сайте https://pereezd.rt.ru/ и по телефону 8 800 100 0 800.

Архангельский филиал ПАО «Ростелеком».

 

* * *

Архангельский филиал ПАО «Ростелеком»

!!!!!!! https://region29.ru/2017/03/23/58d282512817cab88d00834d.html

 

– структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Оперирует на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и обслуживает более 244 тысяч абонентов телефонии, свыше 138 тысяч пользователей Интернет, 49 тысяч пользователей «Интерактивного телевидения».

* * *

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний  за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль - 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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