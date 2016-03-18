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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/03/52157.html

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Экономика

Более 50 тысяч абонентов "Ростелекома" на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора

Более 50 тысяч абонентов "Ростелекома" на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» на Северо-Западе в июле 2017 года превысило 50 тыс.

Клиенты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора. Пакетные предложения «Ростелекома» активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности – от малого бизнеса до крупных корпораций.

Приобрести SIM-карты «Ростелекома» очень просто – можно оформить заказ с доставкой на сайте rt.ruили позвонить по бесплатному телефону 8-800-181-1888.

Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона. Перейти на обслуживание в «Ростелеком» возможно с сохранением привычного мобильного номера, воспользовавшись услугой переноса номера.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива.«Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок.

Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам. Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах «Ростелекома» для корпоративных клиентов, тарифах и условиях предоставления можно на сайте rt.ru в разделе «Для бизнеса» и по бесплатному телефону 8-800-200-30-00.

ПАО «Ростелеком».

Вчера 16:55

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