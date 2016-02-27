"Ростелеком" стал региональным партнером Архангельского этапа Startup Tour 2017

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С 10 по 11 апреля 2017 года «Ростелеком» предоставит канал передачи данных и обеспечит функционирование Wi-Fi зоны на площадке проведения Архангельского этапа STARTAP TOUR, который пройдёт в столице Поморья – городе Архангельске.

Порядка 500 участников архангельского STARTAP TOUR, который проводит Фонд «Сколково», совместно с корпорацией развития Архангельской области и правительством региона, получат возможность бесплатного пользования интернетом 10-11 апреля в Северном государственном медицинском университете.

Архангельский этап соберет массу прогрессивных проектов из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Всего на мероприятие заявлено 124 проекта и порядка 500 посетителей.

Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин примет участие в мероприятии в качестве эксперта на IT-треке конкурса STARTAP TOUR.

STARTAP TOUR проводится на ежегодной основе и зарекомендовал себя как самый масштабный проект по поиску инновационных проектов, развитию компетенций начинающих команд, реализующих идеи в сфере высоких технологий, и пропаганде инновационного предпринимательства в России и странах СНГ. В 2017 году в географию мероприятия включены 3 страны и 11 российских городов, среди которых Архангельск.

Для желающих принять участие в образовательной программе STARTAP TOUR, в Архангельске состоится менторская сессия: «Экспресс проверка бизнес идей». В ходе сессии все желающие смогут протестировать свой проект или идею, выслушать мнение от менторов и экспертов о сильных сторонах и необходимости доработок, чтобы именно ваш проект имел успех. Сессия доступна для всех, не зависимо от того, планируете ли вы участие в конкурсной программе или нет. Зарегистрироваться в качестве слушателя можно по ссылке: https://startup-tour.ru/ru/city/7,

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Архангельский филиал ПАО «Ростелеком»

– структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Оперирует на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и обслуживает более 244 тысяч абонентов телефонии, свыше 138 тысяч пользователей Интернет, 49 тысяч пользователей «Интерактивного телевидения».

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль – 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.