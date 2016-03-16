"Ростелеком" приступил к организации точек доступа в Интернет в Коношском районе

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В июле 2017 года «Ростелеком» приступил к работам по организации пяти точек доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi для жителей сельских населенных пунктов Коношского района Архангельской области. Работы выполняются в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства.

До конца года планируется построить 108 км волоконно-оптических линий связи и установить телекоммуникационное оборудование в деревнях Вересово, Сосновка, Пономаревская и поселках Вандыш и Мирный.





Точка доступа – это железобетонная опора высотой несколько метров, на которую закреплены климатический шкаф и необходимое оборудование: Ethernet-коммутатор, роутер Wi-Fi и антенны. Доступ в Интернет обеспечивается по технологии Wi-Fi с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.





Для подключения к сети жителям населенных пунктов необходимо иметь мобильное устройство с поддержкой функции Wi-Fi. Населению будет доступно 3 сети с разным уровнем возможностей:





- для регистрации в «Личном кабинете» компании «Ростелеком» клиенты смогут воспользоваться открытой без логина и пароля сетью «RTOpen»;





- для бесплатного пользования сайтами по предоставлению государственных услуг будет доступна сеть под названием «RTFree»;





- для полного доступа в сеть Интернет населению будет предложена сеть «RTWiFi» с предоставлением на выбор двух тарифов - «Суточный» с оплатой 1,50 рубля в сутки и «Месячный» с оплатой 45 рублей в месяц.





«В первом полугодии текущего года мы завершили все запланированные работы по организации 22 точек доступа в Интернет в девяти районах Архангельской области*, - отмечает директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин. – На сегодняшний день услугой доступа в Интернет пользуются жители 59 сельских населенных пунктов. Стабильность работы и исправность оборудования точек доступа контролируется посредством круглосуточного мониторинга. Всего на территории Архангельской области планируется работа еще 90 таких точек».

* Вельский район (Мелединская, Малая Липовка, Теребино, Козловская, Погост, Верхопуйский, Шиловская), Верхнетоемский район (Вознесенское), Котласский район (Курцево), Красноборский район (Фроловская, Большая Пермогорского сельского поселения), Мезенский район (Дорогорское, Сояна), Пинежский района (Веркола, Шардомень, Занюхча, Городецк, Шуйга), Плесецкий район (Федово), Приморский район (Луговой, Чёрный Яр), Устьянский район (Советский).