Архангельск: отставки и назначения января

«Двина-Информ» продолжает ежемесячную рубрику «Отставки и назначения». В первом месяце нового 2017 года произошло не так много интересных назначений, больше было слухов и разговоров о возможных кадровых перестановках.

Кто ушел

Единственной фигурой, покинувшей в январе коридоры власти, стал многолетний аппаратчик и «серый кардинал» Сергей Ковалев. Ему «Двина-Информ» посвятила большой материал, где отследила все этапы его трудовой деятельности.

Уход Ковалева, как считают аналитики, кардинально поменял ситуацию в администрации Архангельска и расстановку сил. Сергей Михайлович пришел туда еще до назначения Игоря Годзиша, для того, чтобы «подготовить почву». Он не был по сути человеком нового главы, а потому его отставка рано или поздно бы случилась. Тем более, что в информационном пространстве Ковалев временами даже затмевал самого Годзиша, летом-осенью провалившегося в рейтингах «Медиалогии» по СЗФО.

Еще до нового года Сергей Михайлович в интервью информагентствам говорил, что хочет пожить как пенсионер, занимаясь внуками. В это не очень верится, учитывая, что впереди серия предвыборных кампаний, где политическое чутье и навыки переговорщика могут ой как понадобиться. Вопрос, к кому Ковалев примкнет, и какую партию сыграет. Думаем, мы узнаем об этом уже в 2017 году. Тем более, что Ковалев несколько раз уходил, а потом неожиданно возвращался. Будем наблюдать.

Кто пришел

Пост Ковалева в администрации Архангельска занял 35-летний экс-уполномоченный по защите прав бизнеса Николай Евменов. Его относят к так называемой «новой волне» местных политиков, которой прочат большие посты в ближайшие годы. С кадрами в Архангельской области итак плохо, потому на фоне общей серости и заезжих нелюбимых северянами «варягов» Евменов и такие, как он, смотрятся выигрышно. Да и пятен особых на репутации пока нет. А разговоры об очередном переделе городской земли пока только на уровне слухов.

Николай Евменов на новой должности будет руководить важнейшим инструментом – аппаратом городской администрации. Когда-то «вождь народов» Иосиф Сталин сказал, что кадры решают все. Не зря сам он пришел к власти из партийного аппарата, читай – из канцелярии. Можно вспомнить и удачливого аппаратчика Виктора Павленко, ставшего мэром и упомянутого выше Сергея Ковалева. Другой вопрос, сможет ли Евменов стать «повелителем» кадров и вторым человеком в мэрии. И надо ли ему это, может быть, он преследует совершенно другие цели.

Из других кадровых назначений. «Архавтодор» возглавил 40-летний Игорь Пинаев, дорожник со стажем. Его назначение состоялось после ухода на повышение бывшего главного по дорогам Михаила Яковлева (он теперь министр строительства и архитектуры). Про Пинаева говорят: толковый специалист, тему «сечет», а значит, продолжит дело своих предшественников. «Автодор», кстати, дал Архангельской области сильных управленцев: Вячеслав Калямин, Петр Орлов, Алексей Верещагин, - все они уходили на повышение, а Калямин и Орлов даже попали в федеральные органы власти.

Как и предсказывала «Двина-Информ», пост начальника департамента образования, культуры и спорта Ненецкого АО занял бывший министр образования и науки Архангельской области Илья Иванкин. В Интернете после новости о его назначении, сокрушались: регион теряет такие кадры, отдавая их соседнему округу. Да, Иванкина вспоминают добрым словом в Архангельске как неплохого руководителя. Но, как говорят, не нашел он общего языка с губернатором Игорем Орловым. Поэтому и не прижился в нашем регионе, или это одна из причин.

Новое назначение случилось и в культурной сфере. Директором Поморской филармонии стал Василий Ларионов, бывший вдохновитель исчезнувшего недавно центра «Футурист» и сын бывшего вице-мэра Архангельска и еще одного «серого кардинала» Сергея Ларионова. Поморская филармония осталась без руководителя еще в середине 2016 года, когда Алексей Павлов, недолго ее возглавлявший, ушел в замы министра культуры.

Что касается Ларионова, то его можно отнести к так называемому креативному «бородатому менеджменту от культуры» вроде директора морского музея Евгения Тенетова (более известного как редактора глянцевого журнала) и директора театра драмы Сергея Самодова (раскрутившегося в сфере пиара и созданием первого в Архангельске барбершопа). Этих троих объединяет, как вы поняли, не только творческий подход к делу и креативность, но и наличие бороды. Она, эта борода, сегодня в моде. Ведь даже губернатор Игорь Орлов ее имеет, а уж директорам культурных учреждений сам бог велел. Главное, чтобы к бороде еще прикладывалась эффективность работы. Но, судя по Сергею Самодову, она все-таки на первом месте. А уж борода на втором.