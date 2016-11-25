Экс-министр Илья Иванкин стал руководителем образования НАО

Илья Иванкин, который в 2010-2013 годах был министром образования и науки Архангельской области, назначен директором департамента образования, культуры и спорта Ненецкого АО. Ранее Илья Игоревич несколько месяцев был советником губернатора НАО Игоря Кошина.

Версия о том, что Иванкин возглавит данный департамент, выдвигалась "Двиной-Информ" в конце прошлого года. Для НАО это вполне достойное кадровое приобретение. В прошлом проректор АГТУ, на посту министра образования и науки Поморья Иванкин зарекомендовал себя как открытый и яркий руководитель. Однако губернатор Игорь Орлов три года назад уволил его, посчитав его работу неудовлетворительной.

Вскоре после ухода из министерства Илья Иванкин был назначен директором института нефти и газа, а в течение нескольких месяцев 2016 года был проректором САФУ по инфраструтурному развитию. Причина его отставки с этой должности так и осталась неясной.