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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/18/48629.html

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Экс-министр Илья Иванкин стал руководителем образования НАО

Экс-министр Илья Иванкин стал руководителем образования НАО
Илья Иванкин, который в 2010-2013 годах был министром образования и науки Архангельской области, назначен директором департамента образования, культуры и спорта Ненецкого АО. Ранее Илья Игоревич несколько месяцев был советником губернатора НАО Игоря Кошина.

Версия о том, что Иванкин возглавит данный департамент, выдвигалась "Двиной-Информ" в конце прошлого года. Для НАО это вполне достойное кадровое приобретение. В прошлом проректор АГТУ, на посту министра образования и науки Поморья Иванкин зарекомендовал себя как открытый и яркий руководитель. Однако губернатор Игорь Орлов три года назад уволил его, посчитав его работу неудовлетворительной.

Вскоре после ухода из министерства Илья Иванкин был назначен директором института нефти и газа, а в течение нескольких месяцев 2016 года был проректором САФУ по инфраструтурному развитию. Причина его отставки с этой должности так и осталась неясной. 

Юрий Севастьянов, Вчера 17:04

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Комментарии
vlad1950, вчера 19:38

очередное поморское никто- никак спихнутое на голову ненцев

Поздравляем, вчера 22:12

Илья Игоревич , поздравляем, желаем успехов.

Вася, вчера 23:41

Правду говорят что говно не тонет.
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