Новым директором «Архавтодора» станет Игорь Пинаев

Потомственный дорожник возглавил ведомство после перевода прежнего руководителя Михаила Яковлева на пост министра строительства области.

Игорь Пинаев родился в 1976 году в Няндомском районе Архангельской области. В 1998 году получил высшее техническое образование, окончив Архангельский государственный технический университет (ныне — САФУ) с дипломом инженера-строителя по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

Первым местом работы Игоря Пинаева по окончанию вуза стало Няндомское дорожное ремонтно-строительное управление, где он прошёл путь от мастера до заместителя начальника по эксплуатации автодорог, а позже — генерального директора. В разные годы возглавлял Мезенское и Плесецкое дорожное управление, - сообщает ИА "Регион 29".