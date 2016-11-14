"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?

Знаковое событие произошло в администрации Архангельска: на пенсию отправился Сергей Ковалев, человек, который на протяжении почти 20 лет влиял на принятие ключевых решений в высших эшелонах власти Поморья. За глаза Сергей Михайлович получил символичное прозвище "серый кардинал".

Инфомация о возможной отставке заместителя Игоря Годзиша появилась в середине декабря. Тогда один осведомленный источник ИА "Двина-Информ" в правительстве области сообщил, что Ковалев уйдет на пенсию, а его пост займет бизнес-омбудсмен Николай Евменов. Информация подтвердилась аккурат к новому году, когда вице-мэр и руководитель аппарата администрации Архангельска открыто объявил, что уходит на пенсию. Вчера на планерке в городской администрации он попрощался с коллегами.

Многие задуются разумным вопросом: "Who is mister Kovalev?" Будущий крупный архангельский чиновник родился 25 марта 1961 года в Томской области. Образование получил в Томском политехническом институте, а затем оказывается в Северодвинске, где некоторое время работает на "Звездочке". Оттуда в конце 80-х он переходит на комсомольскую работу, став заведующим отделом, а затем вторым секретарем Беломорского райкома ВЛКСМ Северодвинска. Здесь надо немного остановиться, чтобы понять, что именно комсомол тогда выдвинул многих будущих руководителей Архангельской области. Там начинал будущий губернатор Анатолий Ефремов, его зам, а затем мэр Архангельска Виктор Павленко, а также те, кого сегодня принято называть "политической и бизнес-элитой". Именно с комсомольских лет за Ковалевым закрепилась слава умелого переговорщика, это качество ему серьезно пригодилось в годы работы в областной администрации.

После распада СССР и ликвидации комсомола Сергей Ковалев не потерялся, он возглавил бюро международного туризма "Спутник", затем некоторое время поработал проректором по международным делам в СГМУ (ректором тогда был небезызвестный академик Павел Сидоров, тоже начинавший в комсомоле). Наконец в 1998 году его взял к себе Анатолий Ефремов, назначив руководителем информационно-аналитической службы и заместителем руководителя аппарата администрации области. Должность с одной стороны не ключевая, но с другой стороны фактически отвечающая за пиар областной власти. Как известно, именно пиар серьезно помог Ефремову во время сложных губернаторских выборов в 2000 году. Видимо, тут была заслуга и Ковалева, так как его вскоре назначили заместителем губернатора по информации и общественным связям. Здесь он уже полностью отвечал за вопросы "политического" руководства и взаимодействие с общественными институтами. Однако повторить удачные выборы Сергей Михайлович не смог: в марте 2004 года Ефремов с треском провалился. А вслед за ним ушел и Ковалев.

При следующем губернаторе Николае Киселеве, не имевшем отношения к комсомолу, наш герой ушел в тень. Какое-то время он возглавлял забытый ныне общественный фонд "Архперспектива". Этот фонд одним из первых стал публиковать в Архангельске аналитические материалы об общественно-политической жизни. Финансировала его так называемая "Соломбальская группа" во главе с Николаем Львовым, бывшая тогда в оппозиции Киселеву.

Так получилось, что после отставки Киселева и прихода к власти следующего губернатора Ильи Михальчука был необходим человек, который бы смог разрулить проблемы между местными элитами и приезжими, так называемыми "якутами". И тогда Ковалева назначили директором департамента общественных связей администрации области. Кстати, департамент получил достаточно широкие полномочия, в нем работали весьма профессиональные кадры вроде покойного ныне профессора и политолога Дмитрия Несанелиса. Однако в 2010 году во время реформы органов власти, департамент был упразднен, а его функции переданы министерству регионального развития. Во главе министерства Илья Михальчук поставил не Сергея Ковалева, а бывшего северодвинского мэра Александра Беляева. Говорят, что Михальчук обещал Беляеву этот пост взамен его не выдвижения на очередной срок на мэрских выборах. Выбрав Беляева, Михальчук видимо серьезно обидел Ковалева, который вновь покинул властные коридоры, уйдя в тень.

Назначенный в 2012 году губернатором Игорь Орлов вновь прибегнул к услугам многолетнего "серого кардинала" и сделал его своим заместителем по "политическим вопросам". Назначение было логичным, так как опыта политической деятельности оборонщик до мозга костей Орлов тогда не имел. Сергей Михайлович ему весьма пригодился, но... тоже на время. В начале 2015 года должность Ковалева была упразднена, а ее функции переданы другому заму Алексею Андронову, который считался ближе Орлову, так как работал с ним еще в Калининграде. И снова Сергей Михайлович был этим весьма задет, так как его сокращение состоялось незадолго до пенсии и губернаторских выборов. Видимо, в качестве моральной компенсации его сделали советником губернатора и включили в список кандидатов на пост члена Совета Федерации РФ. Однако сенатором, как и предполагалось, стал бывший архангельский мэр и тоже экс-комсомолец Виктор Павленко. Как известно, это стало результатом "мирного соглашения" между Орловым и Павленко, ведь ранее несколько лет между ними шла нешуточная информационная война.

Пост заместителя главы Архангельска Сергей Ковалев получил в ноябре 2015 года, еще до утверждения главой города Игоря Годзиша. Сменив "павленковского" вице-мэра Владимира Гармашова, "Михалыч" (так его называют в кулуарах) принялся активно выстраивать отношения новой администрации с политическими и общественными движениями и, что очень важно, со СМИ. С этой работой он справился хорошо, по-началу Игорь Годзиш на встречу с редакторами всегда брал Ковалева. Видимо, тем самым опытный аппаратчик вводил главу в "курс дела", заодно беря на себя дипломатические функции. По частоте мелькания в СМИ Ковалев где-то даже стал Годзиша затмевать, что, скорее всего, не могло не огорчить нового архангельского градоначальника. Тем более, что осенью поползли слухи о возможном уходе Годзиша в правительство области на место Алексея Алсуфьева и назначении Ковалева его преемником. Так или иначе, но на очередной встрече со СМИ в декабре 2016 года Игорь Годзиш был уже без Ковалева. И на вопрос о преемнике назвал совершенно другую фамилию - зама по финансам Даниила Шапошникова. А через несколько дней пошла информация об отставке Сергея Ковалева.

Аналитики и эксперты считают отставку Ковалева знаковой для архангельского истеблишмента. В один голос они говорят, что этот человек долгие годы мог сглаживать неприятный информационный и общественный фон вокруг первых лиц. Вряд ли это сможет сделать менее опытный Николай Евменов, да и в окружении Игоря Орлова равновеликой фигуры пока не появилось. С другой стороны, при нынешнем раскладе человек вроде Ковалева и не предусмотрен: ведь бывшие комсомольцы постепенно стареют и покидают властные коридоры, а на смену им приходят молодые технократы вроде Алексея Андронова, более жесткие и менее публичные.

Уход Сергея Ковлева - это уход целой эпохи. Возможно, он всерьез займется деятельностью возглавляемого им военно-исторического общества, а попутно будет консультировать представителей элиты, как это делает другой "аксакал" Александр Иванов. А возможно, Ковалев еще вернется, ведь он много раз уходил в никуда, а потом снова возникал на политической сцене. Кто знает?