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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/25/53083.html
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До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в обновление техники более 850 млн. рублей3 августа 2017 11:09
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Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции12 июля 2017 11:31
Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного 6 июля 2017 12:09
Совет директоров АЦБК принял решение увеличить зарплату на 5%5 июля 2017 13:17
На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах4 июля 2017 10:56
Группа компаний «Титан» вошла в 200 крупнейших экспортеров России
ГК «Титан» вошла в рейтинг «200 крупнейших экспортеров России», подготовленный журналом «Эксперт». В ранжированном списке компания заняла 138 место.
В холдинг входит ЗАО «Лесозавод 25» - самое крупное лесопильное предприятие в Европейской части России.
Предприятие производит экспортные пиломатериалы камерной сушки, а также технологическую щепу и древесные гранулы. 90% продукции завода идет на экспорт в европейские страны, рынки Египта и Китая.
С учетом запуска третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» - ОАО «ЛДК-3» объемы переработки сырья составляют 1,5 млн кубометров в год, производства пиломатериалов – около 700 тысяч кубометров, производства пеллет — 200 тысяч тонн.
Основными источниками информации при построении ранжированного списка стали данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса.
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