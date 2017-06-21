В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах 4 июля 2017 10:56

В мероприятии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, депутат Государственной Думы РФ VI созыва от Архангельской области и Ненецкого Автономного округа Елена Вторыгина, министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Константин Доронин, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлова и др.

«В Новодвинске большая часть людей работает на Архангельском ЦБК - это 20% промышленного производства, это огромные поступления в региональный и муниципальный бюджет, это рабочие места и высокотехнологичные инвестиции», - отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По словам генерального директора комбината Дмитрия Зылёва, за прошедшие годы сделано немало – увеличен объем производства по варке, построены новые заводы и новые мощности по энергетике. АЦБК развивает кадровый потенциал и поддерживает социальную инфраструктуру.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения лучших работников Архангельского ЦБК. Почётной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ удостоены два работника комбината. Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ получили шесть человек.





Почетной грамотой губернатора Архангельской области награждены три работника предприятия, Благодарностью главы региона – четыре.





Почетной грамотой министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области награждены четыре работника АЦБК, Почётной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов – пять работников, Благодарностью Архангельского областного Собрания депутатов вручается – семь работников.

Медаль «400 лет Российского Императорского Дома» вручена 10 работникам.





Высокого звания «Почётный работник акционерного общества «Архангельский ЦБК» удостоены пять человек.





Архангельский ЦБК является самый северным и единственным в Арктической зоне России ЦБК. Ядро первого в России лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес».

Инвестиции в 1998 - 2016 гг.: более 35 млрд. руб. Инвестиции до 2020 г.: около 23,0 млрд. руб.





Комбинат реализует приоритетный инвестиционный проект «Реконструкция производства картона». За последние 10 лет инвестиции в природоохранные мероприятия: более 8 млрд. руб.





Впервые в России АЦБК разработал и внедрил процедуры мониторинга выбросов парниковых газов и управления информацией (сокращение выбросов парниковых газов на 41% по сравнению с базовым 1990 г.). АЦБК планирует реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа.





САФУ - главный стратегический партнер АЦБК





Новодвинский индустриальный техникум – партнер АЦБК.