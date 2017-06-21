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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/25/52533.html

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Экономика

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК
В мероприятии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, депутат Государственной Думы РФ VI созыва от Архангельской области и Ненецкого Автономного округа Елена Вторыгина, министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Константин Доронин, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлова и др.

«В Новодвинске большая часть людей работает на Архангельском ЦБК - это 20% промышленного производства, это огромные поступления в региональный и муниципальный бюджет, это рабочие места и высокотехнологичные инвестиции», - отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По словам генерального директора комбината Дмитрия Зылёва, за прошедшие годы сделано немало – увеличен объем производства по варке, построены новые заводы и новые мощности по энергетике. АЦБК развивает кадровый потенциал и поддерживает социальную инфраструктуру. 
В рамках мероприятия прошла церемония награждения лучших работников Архангельского ЦБК. Почётной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ удостоены два работника комбината. Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ получили шесть человек. 

Почетной грамотой губернатора Архангельской области награждены три работника предприятия, Благодарностью главы региона – четыре.

Почетной грамотой министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области награждены четыре работника АЦБК, Почётной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов – пять работников, Благодарностью Архангельского областного Собрания депутатов вручается – семь работников.
Медаль «400 лет Российского Императорского Дома» вручена 10 работникам. 

Высокого звания «Почётный работник акционерного общества «Архангельский ЦБК» удостоены пять человек.

Архангельский ЦБК является самый северным и единственным в Арктической зоне России ЦБК. Ядро первого в России лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес».
Инвестиции в 1998 - 2016 гг.: более 35 млрд. руб.  Инвестиции до 2020 г.: около 23,0 млрд. руб. 

Комбинат реализует приоритетный инвестиционный проект «Реконструкция производства картона». За последние 10 лет инвестиции в природоохранные мероприятия: более 8 млрд. руб.

Впервые в России АЦБК разработал и внедрил процедуры мониторинга выбросов парниковых газов и управления информацией (сокращение выбросов парниковых газов на 41% по сравнению с базовым 1990 г.). АЦБК планирует реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа.

САФУ - главный стратегический партнер АЦБК

Новодвинский индустриальный техникум – партнер АЦБК.
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Три автобусных перевозчика проиграли суд с администрацией Архангельска

В Архангельске почтили память погибших при бомбежках в годы войны

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