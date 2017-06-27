Группа "Илим" и правительство региона подписали соглашение

На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах 4 июля 2017 10:56

Группа «Илим» и правительство Архангельской области заключили соглашение о взаимодействии в интересах социально-экономического развития региона. Документ подписали генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина и председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Соглашение предусматривает инвестиции в мероприятия, связанные с ремонтом объектов транспортной и социальной инфраструктуры и реализацией дополнительных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

В частности, 26,2 млн рублей будет направлено на проведение лесоустроительных работ в Устьянском и Красноборском лесничествах Архангельской области. Более 4 млн рублей выделяются на мероприятия, нацеленные на обеспечение деятельности ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», в том числе на приобретение десяти комплектов парашютов, двенадцати планшетных компьютеров и девяти спусковых устройств «СУ-Р».

4,5 млн рублей выделены на приобретение в государственную собственность Архангельской области здания для Паденьгского участкового лесничества ГКУ Архангельской области «Шенкурское лесничество». 5 млн рублей – на составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Архангельской области.

Существенные средства направляются на содержание и ремонт мостов и дорог общего пользования. На содержание автодороги «Аэропорт Куликово – Комарово» в Красноборском районе – 1 млн рублей. На разработку проектной документации ремонта моста через р. В.Охту в пос. Фоминский Вилегодского района и моста через р. Шулегу на автодороге Котлас-Сольвычегодск-Яренск – 2,6 млн рублей. На ремонт автодороги ст. Ядриха – ст. Удима – 5,6 млн рублей. На ремонт автодороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск (на участке от деревни Михалево до деревни Заболотье) – 3 млн рублей.

В целом компания направит в рамках соглашения инвестиции на развитие региона в размере более 55 млн рублей.