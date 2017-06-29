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Среда, 20 сентября, 14:29
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/20/52989.html
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В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³
В августе 2017 г. заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» составила 154,4 тыс. м³. Вывозка - 145,5 тыс. м³.
За восемь месяцев текущего года леспромхозы холдинга заготовили 1 467,3 тыс. м³, что на 155,2 тыс. м³ больше, чем за АППГ. В январе – августе 2017 г. вывозка возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 37,1 тыс. м³ до 1 446,2 тыс. м³.
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