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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/20/52989.html

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До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в обновление техники более 850 млн. рублей3 августа 2017 11:09

За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³21 июля 2017 17:00

Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции12 июля 2017 11:31

Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного 6 июля 2017 12:09

Совет директоров АЦБК принял решение увеличить зарплату на 5%5 июля 2017 13:17

На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах4 июля 2017 10:56

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»29 июня 2017 16:50

Экономика

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³
В августе 2017 г. заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» составила 154,4 тыс. м³. Вывозка - 145,5 тыс. м³.

За восемь месяцев текущего года леспромхозы холдинга заготовили 1 467,3 тыс.  м³, что на 155,2 тыс. м³ больше, чем за АППГ.  В январе – августе 2017 г. вывозка возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 37,1 тыс. м³ до 1 446,2 тыс. м³. 

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