Выручка ГК «Титан» и его дочерних структур за 2016 г. увеличилась на 21%

Согласно результатам консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, выручка Группы компаний «Титан» и его дочерних структур, в том числе, ЗАО "Лесозавод 25" и лесозаготовительных предприятий, за 2016 год увеличилась на 21% до 23 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Группа компаний «Титан» - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО. Создана в 1990 г. В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие на Северо-Западе России - ЗАО "Лесозавод-25". Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. м³. ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области. Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей. Ежегодный объем инвестиций в социально-экономическое развитие муниципальных образований региона составляют около 100 млн. руб.