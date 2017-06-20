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Четверг, 17 августа, 15:35
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/16/52379.html
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Выручка ГК «Титан» и его дочерних структур за 2016 г. увеличилась на 21%
Согласно результатам консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, выручка Группы компаний «Титан» и его дочерних структур, в том числе, ЗАО "Лесозавод 25" и лесозаготовительных предприятий, за 2016 год увеличилась на 21% до 23 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Группа компаний «Титан» - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО.
Создана в 1990 г.
В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие на Северо-Западе России - ЗАО "Лесозавод-25".
Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. м³.
ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области.
Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей.
Ежегодный объем инвестиций в социально-экономическое развитие муниципальных образований региона составляют около 100 млн. руб.
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