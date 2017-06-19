Новости дня

На Набережной Архангельска появится красивый бульвар

Архангелогородец предстанет перед судом за экстремизм в интернете

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

В Северодвинске появится новая спортивная площадка

Мобильная версия 16+

Четверг, 3 августа, 14:13

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/03/52143.html

Сюжет

Лесопромышленный комплекс635

За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³21 июля 2017 17:00

Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции12 июля 2017 11:31

Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного 6 июля 2017 12:09

Совет директоров АЦБК принял решение увеличить зарплату на 5%5 июля 2017 13:17

На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах4 июля 2017 10:56

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»29 июня 2017 16:50

АЦБК и «Титан» поддерживают создание Верхнеюловского заказника 27 июня 2017 11:20

ГК «Титан» принимает участие в формировании новых российских стандартов FSC21 июня 2017 15:03

«Титан» и САФУ заключили Соглашение о сотрудничестве по лесопользованию20 июня 2017 12:54

«Усть-Покшеньгский ЛПХ» и участок в поселке Светлый приступили к освоению выборочных рубок 19 июня 2017 10:21

Экономика

До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в обновление техники более 850 млн. рублей

До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в обновление техники более 850 млн. рублей
Согласно утвержденной инвестиционной программы Группы компаний «Титан», холдинг до конца текущего года вложит в обновление всех видов техники в лесозаготовительных предприятиях более 850 млн. рублей.

Всего в 2015 – 2017 гг. объем инвестиций «Титан» оценивается в 3 млрд. руб.

Как рассказал директор по контролю за деятельностью лесозаготовительных предприятий холдинга Алексей Крупцов, первая партия техники в этом году уже поступила в ООО «Пинежьелес» - это харвестер Volvo, харвестерный агрегат LogMax 6000 (второй харвестер поступит в середине августа этого года), два форвардера Ponsse Buffalo. 

Остальная техника в объеме 38 единиц поступит в леспромхозы в соответствии с графиками поставки в рамках заключенных договоров. Сюда входят харвестеры, форвардеры, фронтальные погрузчики, автогрейдер, бульдозер, лесоперегружатель, лесовозные тягачи и сортиметновозы, самосвалы, топливозаправщики.

По словам Алексея Крупцова, это обновление техники уже третье за последние пять лет – её поступление обеспечивает возможность своевременного выполнения объемов заготовки, вывозки и отгрузки лесопродукции в рамках производственной программы. 

Сегодня 11:09

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?Сегодня 13:56

Президент выделил средства на создание в Нёноксе музея реставрационных работСегодня 09:15

3 августа в Поморье ожидается облачная дождливая погодаСегодня 08:00

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборамиВчера 17:55
3 комментария

Записки ворчуна: Коммунизм – к 1980-му, капремонт – к 2035-муВчера 13:43
2 комментария

Экономика

АО «Архбум» увеличило отгрузку готовой продукции АЦБК по железной дороге на 15%Вчера 10:49

Грант Архангельского ЦБК получил проект «Народная история Новодвинска»Позавчера 10:36

В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»31 июля 2017 15:39

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-201729 июля 2017 14:26

Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект28 июля 2017 16:59

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Оплачиваете ли вы взносы за капитальный ремонт?
Результаты
Новости рубрик

На Набережной Архангельска появится красивый бульвар

В архангельский сквер Победы вернулась зенитка

В Котласской горбольнице появилась новая современная аппаратура

Президент выделил средства на создание в Нёноксе музея реставрационных работ

В Северодвинске прошли мероприятия, посвященные Дню ВДВ

АО «Архбум» увеличило отгрузку готовой продукции АЦБК по железной дороге на 15%

Грант Архангельского ЦБК получил проект «Народная история Новодвинска»

В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Архангелогородец предстанет перед судом за экстремизм в интернете

В поселке Боброво мужчина избил сотрудника полиции

Ночью в Новодвинске ударом ножа в сердце был убит мужчина

В Архангельске задержан мужчина за попытку расплатиться фальшивой купюрой

В Новодвинске активизировались поджигатели автомобилей

В Северодвинске появится новая спортивная площадка

В Северодвинске прошёл легкоатлетический пробег по песку

В Архангельске в восьмой раз прошёл фестиваль пляжного волейбола

Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира

На Соловках проходит парусная регата

В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru