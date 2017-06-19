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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/03/52143.html
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До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в обновление техники более 850 млн. рублей
Согласно утвержденной инвестиционной программы Группы компаний «Титан», холдинг до конца текущего года вложит в обновление всех видов техники в лесозаготовительных предприятиях более 850 млн. рублей.
Всего в 2015 – 2017 гг. объем инвестиций «Титан» оценивается в 3 млрд. руб.
Как рассказал директор по контролю за деятельностью лесозаготовительных предприятий холдинга Алексей Крупцов, первая партия техники в этом году уже поступила в ООО «Пинежьелес» - это харвестер Volvo, харвестерный агрегат LogMax 6000 (второй харвестер поступит в середине августа этого года), два форвардера Ponsse Buffalo.
Остальная техника в объеме 38 единиц поступит в леспромхозы в соответствии с графиками поставки в рамках заключенных договоров. Сюда входят харвестеры, форвардеры, фронтальные погрузчики, автогрейдер, бульдозер, лесоперегружатель, лесовозные тягачи и сортиметновозы, самосвалы, топливозаправщики.
По словам Алексея Крупцова, это обновление техники уже третье за последние пять лет – её поступление обеспечивает возможность своевременного выполнения объемов заготовки, вывозки и отгрузки лесопродукции в рамках производственной программы.
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