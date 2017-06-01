|
Новости дня
Нарушители пожарной безопасности в лесах заплатят 184 тысячи рублей
В Архангельске наградили лучших полицейских
За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³
Около 300 человек хотят участвовать в "Команде 29"
|
Суббота, 22 июля, 00:58
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/21/51929.html
|
Сюжет
Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции12 июля 2017 11:31
Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного 6 июля 2017 12:09
Совет директоров АЦБК принял решение увеличить зарплату на 5%5 июля 2017 13:17
На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах4 июля 2017 10:56
Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»29 июня 2017 16:50
АЦБК и «Титан» поддерживают создание Верхнеюловского заказника 27 июня 2017 11:20
ГК «Титан» принимает участие в формировании новых российских стандартов FSC21 июня 2017 15:03
«Титан» и САФУ заключили Соглашение о сотрудничестве по лесопользованию20 июня 2017 12:54
«Усть-Покшеньгский ЛПХ» и участок в поселке Светлый приступили к освоению выборочных рубок 19 июня 2017 10:21
На летний отдых детей Группа «Илим» направит более пяти млн рублей1 июня 2017 13:29
За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³
Заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» - в июне 2017 г. составила 162,1 тыс. м³. Вывозка - 131,7 тыс. м³.
В первом полугодии текущего года леспромхозы «Титан» заготовили 1 147,5 тыс. м³, что на 140,3 тыс. м3 больше, чем за АППГ.
Вывозка в январе – июне 2017 г. составила 1 114,2 тыс. м³, что соответствует показателям АППГ
|
Главное
Архангельские автотранспортники обратились к бизнес-омбудсмену с открытым письмомВчера 11:03
В Архангельской области пройдут дожди и грозыВчера 08:49
Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?Позавчера 17:22
Архангельский ЗАГС: разводятся реже, женятся чащеПозавчера 14:40
Снова о пазиках: окраины Архангельска испытают дефицит маршрутовПозавчера 12:13
Экономика
В Архангельской области отремонтируют 13 школьных спортзалов к новому учебному году19 июля 2017 14:39
ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»19 июля 2017 10:19
Котлас – важный узел авиасообщений18 июля 2017 16:49
ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки 18 июля 2017 11:11
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года17 июля 2017 17:21
Нарушители пожарной безопасности в лесах заплатят 184 тысячи рублей
В Архангельске наградили лучших полицейских
Около 300 человек хотят участвовать в "Команде 29"
В Северном округе отремонтируют трибуны стадиона
ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»
Котлас – важный узел авиасообщений
ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года
Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?
Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял
На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов
Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете
"Левада-центр": рейтинг "Единой России" вырос на 8 процентов
Житель Мирного осужден за наркопреступление
В Котласском районе раскрыта серия краж из дачных домов
Плесецкий депутат использовал подложное водительское удостоверение
В Коряжме пьяный водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
В Лешуконском районе двое детей погибли при пожаре по вине матери
Новодвинцам обещают новое футбольное поле
Архангелогородец отправится на первенство мира по гребле на байдарках и каноэ
Стрелки их Архангельской области привезли четыре медали с чемпионата мира
Архангельский клуб «Водник» подал заявку на Кубок мира-2017
В Сольвычегодске открылся фестиваль Козьмы Пруткова
Новодвинцев приглашают принять участие в «Ночи искусств»
В Архангельске в день ВМФ заработает "Мобильный музей"
Москва увидит работы художника Сергея Сюхина
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru