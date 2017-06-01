За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³

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Заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» - в июне 2017 г. составила 162,1 тыс. м³. Вывозка - 131,7 тыс. м³.

В первом полугодии текущего года леспромхозы «Титан» заготовили 1 147,5 тыс. м³, что на 140,3 тыс. м3 больше, чем за АППГ.

Вывозка в январе – июне 2017 г. составила 1 114,2 тыс. м³, что соответствует показателям АППГ