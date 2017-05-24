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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/12/51755.html

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Экономика

Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции

Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции
Генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина и генеральный директор биохимического холдинга «Оргхим» Николай Ходов подписали соглашение о создании паритетного совместного предприятия (СП) ООО «Янтарный поток». В рамках СП запланирована организация выпуска широкой линейки лесохимической продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе уникальной продукции, ранее не производившейся в России.

Стартовые производственные мощности ООО «Янтарный поток» будут организованы на базе активов Группы «Илим» в г. Коряжме (Архангельская область) – крупнейшего филиала компании по объемам и ассортименту выпуска продукции. В рамках нового проекта планируется модернизация оборудования лесохимического цеха для организации производства, предусматривающего глубокую переработку сырья и получение перспективных экологически чистых биохимических продуктов.
Основная линейка выпускаемой ООО «Янтарный поток» продукции будет включать эфиры канифоли с улучшенными свойствами, жирные кислоты таллового масла и продукты их глубокой переработки. Впервые в России станет возможным выпуск перспективных ситостеринов, активно применяемых в фармацевтике и производстве органических добавок. Получение лицензии и начало производственной деятельности совместного предприятия запланировано на IV квартал 2017 года.

Председателем Совета директоров Совместного предприятия ООО «Янтарный поток» избран заместитель генерального директора по финансам Группы «Илим» Александр Эмдин, генеральным директором назначен Алексей Крылов, ранее занимавший должность технического директора холдинга «Оргхим».

«В «Илиме» принята стратегия развития до 2030 года, которая предусматривает дальнейшую диверсификацию производства, включая новые направления. Наряду с традиционными и растущими сегментами, например, целлюлоза и упаковочные материалы, мы намерены развивать и другие перспективные направления бизнеса, и продукты биохимии – одно из них. Мы объединили свои усилия с лидером отрасли – холдингом «Оргхим». Синергия крупнейшего производителя лесной отрасли и отечественного эксперта в области глубокой переработки и инновационного производства безопасных, экологичных лесохимических продуктов позволит внести вклад в развитие биоэкономики в России, а «Илиму» сделать еще один стратегический шаг в будущее», - пояснила решение о создании СП Ксения Соснина.

«Деятельность «Янтарного потока» направлена на максимальное использование преимуществ вертикальной интеграции, что позитивно отразится на качестве выпускаемой продукции, своевременности поставок и обслуживании клиентов. Продукция нового предприятия ориентирована как на внутренние, так и на экспортные рынки. Цель партнеров в рамках создаваемого предприятия - объединение текущих и перспективных лесохимических активов и проектов двух компаний. Это позволит «Янтарному потоку» получить серьёзную долю рынка и влияние на мировом лесохимическом рынке», - рассказал Николай Ходов.

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