Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного

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Проекту ЗАО «Лесозавод 25» - «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска, ул. Родионова 25» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3» - присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Соответствующий приказ подписан министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым 5 июля 2017 г.

Объем инвестиций составляет около 4,2 млрд. руб.



В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3 переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.





На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.





Сейчас предприятие приступило ко второму этапу реализации инвестиционного проекта. Выход на проектную мощность нового участка запланирован на декабрь текущего года.





По словам генерального директора ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрия Крылова, для обеспечения сырьем всех трех участков предприятия с учётом ввода в строй новых мощностей в конце 2017 г., заводу необходимо более 1,5 млн м³ пиловочника. «При среднем выходе пиловочника на уровне 25% из общего объёма заготовки нам необходимо около 6 млн м³ расчётной лесосеки, - напомнил топ-менеджер. - Сегодня холдинг «Титан» обеспечивает нас сырьём собственной заготовки только наполовину, остальное приходится докупать у сторонних организаций».