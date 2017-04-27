На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах

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На промплощадке ОАО «ЛДК-3» (третий участок ЗАО «Лесозавод 25», входит в ГК «Титан») выпустил первую продукцию новый лесопильный цех. Также запущена новая котельная на кородревесных отходах.

Предприятие приступило к второму этапу модернизации производственного участка: закончены работы по устройству фундаментных оснований и монолитных плит линии сортировки сухих пиломатериалов и блоков сушильных камер.

Начался монтаж оборудования сушильного комплекса (Valutec (Финляндия) стоимостью 300 млн. руб., линии сортировки сухих пиломатериалов (280 млн. руб., Springer Maschinenfabrik AG (Австрия).

Как напомнил генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, в декабре 2017 г. планируется выход на проектную мощность всего модернизированного завода.

Напомним, что ЗАО «Лесозавод 25» успешно реализует инвестиционный проект «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3».

Объем инвестиций – около 4,8 млрд. руб.

В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3 переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.

На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.