Новости дня

Свежий номер газеты «Правда Севера» уже в киосках

На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах

В Киеве скончался гроссмейстер, начинавший карьеру в Архангельске

Следком проверит "радиоактивную" пушку, которую вывезли из Парка Победы Архангельска

Мобильная версия 16+

Вторник, 4 июля, 11:12

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/04/51614.html

Сюжет

Лесопромышленный комплекс630

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»29 июня 2017 16:50

АЦБК и «Титан» поддерживают создание Верхнеюловского заказника 27 июня 2017 11:20

ГК «Титан» принимает участие в формировании новых российских стандартов FSC21 июня 2017 15:03

«Титан» и САФУ заключили Соглашение о сотрудничестве по лесопользованию20 июня 2017 12:54

«Усть-Покшеньгский ЛПХ» и участок в поселке Светлый приступили к освоению выборочных рубок 19 июня 2017 10:21

На летний отдых детей Группа «Илим» направит более пяти млн рублей1 июня 2017 13:29

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³24 мая 2017 10:26

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме22 мая 2017 11:18

Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.16 мая 2017 12:40

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин27 апреля 2017 08:27

Экономика

На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах

На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах
На промплощадке ОАО «ЛДК-3» (третий участок ЗАО «Лесозавод 25», входит в ГК «Титан») выпустил первую продукцию новый лесопильный цех. Также запущена новая котельная на кородревесных отходах.

Предприятие приступило к второму этапу модернизации производственного участка: закончены работы по устройству фундаментных оснований и монолитных плит линии сортировки сухих пиломатериалов и блоков сушильных камер.

Начался монтаж оборудования сушильного комплекса (Valutec (Финляндия) стоимостью 300 млн. руб., линии сортировки сухих пиломатериалов (280 млн. руб., Springer Maschinenfabrik AG (Австрия).

Как напомнил генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, в декабре 2017 г. планируется выход на проектную мощность всего модернизированного завода.

Напомним, что ЗАО «Лесозавод 25» успешно реализует инвестиционный проект «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3».

Объем инвестиций – около 4,8 млрд. руб.

В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3 переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.

На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.

 

Сегодня 10:56

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Киеве скончался гроссмейстер, начинавший карьеру в АрхангельскеСегодня 10:48

Следком проверит "радиоактивную" пушку, которую вывезли из Парка Победы АрхангельскаСегодня 10:18

Горячей воды в Архангельске не будет дольше, чем планировалосьСегодня 08:45

Правительство Архангельской области: 72 процента аварийного жилья расселеноВчера 17:55
3 комментария

В Северодвинске наступила перестройкаВчера 14:40
18 комментариев

Экономика

Подписан договор о выделении более 80 млн. евро для модернизации АЦБК30 июня 2017 14:31

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»29 июня 2017 16:50

Единоросс Юрков выступил на заседании Госдумы об изменениях в Налоговом Кодексе28 июня 2017 16:05

Молоко «Белозорие» повышенной надежности28 июня 2017 12:23
9 комментариев

«Ростелеком» представил планы развития сети связи Онежского и Няндомского районов28 июня 2017 10:52

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Свежий номер газеты «Правда Севера» уже в киосках

В Киеве скончался гроссмейстер, начинавший карьеру в Архангельске

Горячей воды в Архангельске не будет дольше, чем планировалось

В Вельске прошел чемпионат области по мотокроссу

4 июля в Поморье сохранится теплая погода

Подписан договор о выделении более 80 млн. евро для модернизации АЦБК

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»

Единоросс Юрков выступил на заседании Госдумы об изменениях в Налоговом Кодексе

Молоко «Белозорие» повышенной надежности

Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Рейтинг: колоритные депутаты Архангельской области

"Справедливая Россия" теряет кадры: Сохин заменит изгнанную Седунову

Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»

"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве

Следком проверит "радиоактивную" пушку, которую вывезли из Парка Победы Архангельска

Житель Плесецкого района получил "уголовку" за истязания маленького сына

В Архангельске пройдет фестиваль по пляжному волейболу

В Няндоме мужчина и женщина получили травмы в ДТП

В Северодвинске беременная девушка-автомобилистка сбила иномарку

Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате России

В Архангельске подошел к концу чемпионат СЗФО по пожарно-прикладному спорту

Сборная Архангельской области по пляжному волейболу выступила на Первенстве Северо-Запада

Около 250 спортсменов примут участие в чемпионате СЗФО по пожарно-прикладному спорту

Северодвинские школьники активно отдохнули в первый летний месяц

Добролюбовка приглашает в летний читальный зал

Выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля

В Архангельске отметят День Новодвинской крепости

По инициативе «Единой России» библиотека Верхней Тоймы получила средства на издание книги «Победители»

Детский писатель из Москвы встретится с архангельскими читателями
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru