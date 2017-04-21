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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/29/51548.html

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Экономика

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»
1 июля во всех городах присутствия Группы «Илим» - от Санкт-Петербурга до сибирских Братска и Усть-Илимска - пройдут большие спортивные праздники, посвященные 25-летию компании. На всех площадках станут чествовать тружеников филиалов, победителей всевозможных конкурсов. 17 человек со всей России, в их числе Илья Вишко – машинист харвестера из Ленского района, инженеры целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме Данил Шрейдер и Михаил Краснянский, за особые достижения получат награды генерального директора компании – путевки для всей семьи в любую точку мира.

Коряжма откроет День рождения «Илима» традиционным велопробегом. На набережной Вычегды будет организована большая спортивно-развлекательная программа, где в ловкости и силе смогут сразиться все – от детсадовцев до ветеранов спорта. Свои навыки покажут участники илимовского проекта «Добровольцы-спасатели» - сотрудники комбината и лесного филиала, решившие освоить приемы оказания первой помощи пострадавшим в любых чрезвычайных ситуациях.

Завершит праздник в Коряжме «Дискотека Авария».

А накануне, уже по традиции, на День рождения компании сотрудников ждут во всех столовых промплощадки ЦБК, где будут организованы бесплатные праздничные обеды.

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