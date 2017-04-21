Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»

Коряжма откроет День рождения «Илима» традиционным велопробегом. На набережной Вычегды будет организована большая спортивно-развлекательная программа, где в ловкости и силе смогут сразиться все – от детсадовцев до ветеранов спорта. Свои навыки покажут участники илимовского проекта «Добровольцы-спасатели» - сотрудники комбината и лесного филиала, решившие освоить приемы оказания первой помощи пострадавшим в любых чрезвычайных ситуациях.
Завершит праздник в Коряжме «Дискотека Авария».
А накануне, уже по традиции, на День рождения компании сотрудников ждут во всех столовых промплощадки ЦБК, где будут организованы бесплатные праздничные обеды.