АЦБК и «Титан» поддерживают создание Верхнеюловского заказника

Подтверждая свою приверженность принципам устойчивого экологически – и социально - ответственного ведения бизнеса, АО «Архангельский ЦБК» и его генеральный поставщик лесосырья – Группа компаний «Титан» - официально заявляют о поддержке создания Верхнеюловского заказника в границах, близких к зафиксированным в Лесном плане Архангельской области, на площади не менее 350 тыс. га.

С учётом того, что создаваемый Верхнеюловский заказник на площади не менее 350 тыс. га станет ещё одной, шестой, особо охраняемой природной территорией (ООПТ), покрывающей значительные площади арендованных ГК «Титан» и АО «Архангельский ЦБК» лесных участков, компании настаивают на том, что условием полного одобрения создания Верхнеюловского заказника в границах, близких к зафиксированным в Лесном плане Архангельской области, на площади не менее 350 тыс. га, является пересмотр ранее заключенных АЦБК и холдингом «Титан» мораторных соглашений по лесным участкам, не входящим в границы предложенной WWF Россия ООПТ.





Также АО «Архангельский ЦБК» и ГК «Титан» вынуждены отметить, что создание ООПТ в междуречье рек Северная Двина и Пинега на площади, предлагаемой WWF России (не менее 350 тыс. га), неизбежно приведет к постепенному, в течение 7 лет сворачиванию производственной деятельности лесозаготовительных предприятий ГК «Титан», осуществляющих заготовку древесины в лесах, попадающих в зону проектируемого Верхнеюловского заказника.





В связи с этим, ГК «Титан» и АО «Архангельский ЦБК» обращаются к Правительству Архангельской области, Архангельскому областному Собранию депутатов, заинтересованным органам власти Российской Федерации с предложением незамедлительно приступить к выработке комплекса мер, направленных на снижение негативных социально – экономических последствий для муниципальных образований, попадающих в зону проектируемого Верхнеюловского заказника, предлагаемой WWF России площадью не менее 350 тыс. га.





ГК «Титан» и АО «Архангельский ЦБК» особо хотели бы подчеркнуть, что на период сворачивания деятельности лесозаготовительных предприятий «Титан» в зоне действия проектируемого Верхнеюловского заказника, предлагаемой WWF России площадью не менее 350 тыс. га, обе компании останутся приверженцами FSC сертификации, отмечая, при этом, неспособность данной системы сертификации обеспечить баланс интересов экономики, населения и экологии, отдавая предпочтение интересам природоохранных организаций.





Как рассказал 23 июня 2017 г. на круглом столе, организованном FSC International в Бонне (Германия), руководитель переговорного процесса по ООПТ со стороны ГК «Титан» и Архангельского ЦБК Юрий Трубин, обе компании неукоснительно соблюдают лесное и природоохранное российское законодательство. С целью упрочения своих позиций на мировом рынке, подтверждения проводимой практики лесоуправления международным требованиям, АЦБК и «Титан» в 2000-е гг. прошли процедуру сертификации по одной из самых авторитетных систем добровольной лесной сертификации – Лесного попечительского Совета (FSC).





Обе компании, включая входящее в холдинг «Титан» ЗАО «Лесозавод 25», полностью выполняют все требования сертификации FSC, что подтверждается ежегодными аудиторскими заключениями, выдаваемыми ведущей аудиторской компанией НЭПКон.





В своем выступлении в Бонне Юрий Трубин подчеркнул, что соблюдение требований лесной сертификации FSC предусматривает поддержание лесов высокой природоохранной ценности, в том числе, сохранение малонарушенных лесных территорий (МЛТ) в арендной базе лесозаготовительных предприятий.





Трубин рассказал, что Группа «Титан», АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25» ведут свою хозяйственную деятельность в МЛТ Архангельской области, при этом, значительная доля, более 1 млн. м³ расчетной лесосеки арендованных лесов находится в МЛТ. А с целью выполнения требований по сохранению МЛТ лесозаготовительные предприятия компаний по согласованию с международными природоохранными неправительственными организациями (НПО) - WWF, Greenpeace - добровольно приняли на себя обязательства по сохранению находящихся в арендованных базах частей МЛТ, мораторию лесозаготовительной деятельности на этих участках, и строго их соблюдают. При этом вырубка объемов древесины в частях МЛТ осуществляется в соответствии с действующими требованиями стандарта FSC по лесоуправлению и заключенными мораторными соглашениями.





Кроме того, в настоящее время ГК «Титан» как член FSC Россия, принимает участие в разработке нового национального стандарта по лесоуправлению FSC в России, который предусматривает частичное вовлечение МЛТ в промышленное освоение лесов. Стандарт разрабатывается с учетом интересов и позиции международных природоохранных неправительственных организаций по МЛТ.





По словам Юрия Трубина, по мнению природоохранных НПО, создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) на части арендованных ГК «Титан», Лесозаводом-25, АЦБК, других лесопромышленных компаний региона МЛТ, а также свободных от аренды лесных участках, послужит более эффективному их сохранению. Для этого международные НПО в начале 2000-х гг. инициировали создание ООПТ в междуречье рек Северная Двина и Пинега. Возможность создания данной природной территории предусмотрена во всех редакциях Лесных планов Архангельской области 2008, 2011, 2016 годов, а также Схемой территориального планирования Архангельской области.





Представитель компании на круглом столе еще раз напомнил, что ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод 25», Архангельский ЦБК поддерживают создание ООПТ в междуречье Северной Двины и Пинеги в границах, которые учитывали бы текущую ситуацию в данном лесном массиве, производственные возможности лесозаготовительных предприятий ГК «Титан», существующие на перерабатывающих предприятиях: Лесозаводе-25 и Архангельском ЦБК, производственные программы лесообеспечения и развития перерабатывающих мощностей.





Для этого, с целью разработки и внедрения новых методов неистощительного лесопользования на территории арендованных лесных участков, ГК «Титан», Лесозавод 25, Архангельский ЦБК при участии WWF и Greenpeace России (в качестве экспертов) приступили к формированию новой модели лесопользования (лесоуправления), которая будет в большей мере учитывать создание ООПТ в новых, согласованных с международными НПО, границах.





ГК «Титан», Лесозавод 25, Архангельский ЦБК продолжат работать (вести заготовку древесины) на территориях МЛТ, не включенных в проектируемый заказник и зоны добровольного моратория, в соответствии с действующим российским лесным законодательством.





ГК «Титан», АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25» ведут постоянный конструктивный диалог с международными экологическими НПО по согласованию границ проектируемой ООПТ в своих арендных базах, постепенно сближая свои позиции. В ближайшее время состоится встреча по согласованию границ проектируемого ООПТ в арендных базах вышеназванных компаний.