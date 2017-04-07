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Среда, 21 июня, 20:37
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/21/51406.html
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ГК «Титан» принимает участие в формировании новых российских стандартов FSC
Группа компаний «Титан» является членом Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации», а также Технического комитета Ассоциации. Холдинг принимает активное участие в формировании новых российских стандартов FSC, направленных на ужесточение требований к держателям сертификатов.
Предприятия «Титан» неукоснительно выполняют как требования российского лесного законодательства, так и добровольно принятые мораторные обязательства по сохранению малонарушенных лесных территорий. В своей деятельности по эксплуатации лесосырьевой базы и поставке древесного сырья холдинг работает в полном соответствии с требованиями стандартов FSC (FM/CoC/CW), что подтверждено сертифицирующими органами.
Руководствуясь российским лесным законодательством, учитывая положения действующего и проект нового национального стандарта лесоуправления FSC, Группа компаний «Титан» ведет разработку Стратегии лесопользования на арендованных лесных участках на период до 2025 года, для участия в разработке которой приглашены WWF России, в качестве эксперта - Greenpeace России.
Стратегия лесопользования Группы компаний «Титан» будет включать три основных раздела: интенсификация использования и воспроизводства лесов; ГИС управление арендованными лесными участками; удовлетворение потребностей лесозаготовительных предприятий группы качественным посевным и посадочным материалом.
Холдинг напоминает, что ГК «Титан» выступает за создание заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги в согласованных со всеми заинтересованными сторонами границах.
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