«Титан» и САФУ заключили Соглашение о сотрудничестве по лесопользованию

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме 5 апреля 2017 12:37

Группа компаний «Титан» и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ) заключили Соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ был подписан 19 июня 2017 г. ректором САФУ Еленой Кудряшовой и генеральным директором холдинга Алексеем Кудрявцевым.

Магистральным направлением сотрудничества является проведение научных исследований, разработка методик и рекомендаций при проведении лесозаготовительных работ в арендной базе лесозаготовительных предприятий Группы компаний «Титан» с целью минимизации воздействия на окружающую среду. Одной из основных целей сотрудничества между университетом и холдингом станет внедрение инновационных достижений науки и техники непосредственно в производственный процесс.





В рамках Соглашения САФУ также выработает рекомендации по определению ключевых биотопов и определения их на месте с проведением необходимого обучения при составлении технологических карт и разработке делянок на базе предприятий холдинга, проведет научно-исследовательские разработки по актуальным для обеих сторон направлениям с участием ведущих специалистов университета и наиболее перспективных студентов.





Также планируется провести исследования в области системы лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих неистощительное, непрерывное, социально-ответственное лесопользование на участках леса, арендованных ГК «ТИТАН», разработать методы инвентаризации лесов с использованием средств дистанционного зондирования земли.