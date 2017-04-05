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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/20/51380.html
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«Титан» и САФУ заключили Соглашение о сотрудничестве по лесопользованию
Группа компаний «Титан» и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ) заключили Соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ был подписан 19 июня 2017 г. ректором САФУ Еленой Кудряшовой и генеральным директором холдинга Алексеем Кудрявцевым.
Магистральным направлением сотрудничества является проведение научных исследований, разработка методик и рекомендаций при проведении лесозаготовительных работ в арендной базе лесозаготовительных предприятий Группы компаний «Титан» с целью минимизации воздействия на окружающую среду. Одной из основных целей сотрудничества между университетом и холдингом станет внедрение инновационных достижений науки и техники непосредственно в производственный процесс.
В рамках Соглашения САФУ также выработает рекомендации по определению ключевых биотопов и определения их на месте с проведением необходимого обучения при составлении технологических карт и разработке делянок на базе предприятий холдинга, проведет научно-исследовательские разработки по актуальным для обеих сторон направлениям с участием ведущих специалистов университета и наиболее перспективных студентов.
Также планируется провести исследования в области системы лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих неистощительное, непрерывное, социально-ответственное лесопользование на участках леса, арендованных ГК «ТИТАН», разработать методы инвентаризации лесов с использованием средств дистанционного зондирования земли.
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Источник: агентство по печати и СМИ разделят
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