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Среда, 24 мая, 17:54
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/24/50900.html
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В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³
Заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» - в апреле 2017 г. составила 152,9 тыс. м³, вывозка - 89,9 тыс. м³.
В январе-апреле текущего года леспромхозы «Титан» увеличили заготовку лесосырья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13% до 871 тыс. м³.
Вывозка за 4 месяца 2017 г. составила 926,9 тыс. м³, что на 12 тыс. м³ больше, чем за АППГ.
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