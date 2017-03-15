В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме 5 апреля 2017 12:37

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям 21 апреля 2017 10:58

Заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» - в апреле 2017 г. составила 152,9 тыс. м³, вывозка - 89,9 тыс. м³.

В январе-апреле текущего года леспромхозы «Титан» увеличили заготовку лесосырья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13% до 871 тыс. м³.

Вывозка за 4 месяца 2017 г. составила 926,9 тыс. м³, что на 12 тыс. м³ больше, чем за АППГ.