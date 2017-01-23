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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/16/50764.html
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Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.
В 2016 г. АО «Архангельский ЦБК» (входит в Pulp Mill Holding GmbH, Австрия) инвестировало в основные фонды около 1,5 млрд. руб. 52,6% капитальных вложений вложено в проекты, направленные на модернизацию основных средств и новое строительство.
В том числе, были завершены работы по строительству участка входного контроля сырья (весовой) на древесно-биржевом производстве стоимостью 24,0 млн. руб. Реализация мероприятия направлена на замену морально и физически изношенного оборудования, увеличение точности и интенсивности взвешивания поступающего сырья.
На ТЭС-1 завершены два инвестиционных проекта: работы по 3 этапу модернизации системы производства и транспортировки сжатого технологического и осушенного воздуха (47,8 млн. руб.) с целью улучшения качества осушенного воздуха и снижение затрат на его подготовку, а также закончены работы по Замене трансформатора ТЦДТГА №5 АТ (121,1 млн. руб.).
Выполнены работы по реконструкции ж/д путей №17, 103, 121, 534, 738 (7,9 млн. руб.) и завершен 2 этап проекта по увеличению длины пути №8 на территории станции (21,7 млн. руб.).
Как пояснили в службе по развитию производства АЦБК, выполнение данных мероприятий позволит стабилизировать работу комбината, снизить внеплановые простои и эксплуатационные затраты.
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