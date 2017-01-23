Новости дня

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать

Следственный комитет Архангельска проверит информацию о смерти мужчины у приемного покоя больницы

Мобильная версия 16+

Вторник, 16 мая, 14:23

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/16/50764.html

Сюжет

Лесопромышленный комплекс621

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин27 апреля 2017 08:27

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям21 апреля 2017 10:58

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области11 апреля 2017 10:26

В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов7 апреля 2017 10:04

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме5 апреля 2017 12:37

За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³3 апреля 2017 12:17

Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»27 марта 2017 11:59

"Титан" продолжит исполнять все подписанные соглашения по сохранению малонарушенных лесных территорий15 марта 2017 22:06

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»1 марта 2017 16:00

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК 23 января 2017 14:23

Экономика

Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.

Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.
В 2016 г. АО «Архангельский ЦБК» (входит в Pulp Mill Holding GmbH, Австрия) инвестировало в основные фонды около 1,5 млрд. руб. 52,6% капитальных вложений вложено в проекты, направленные на модернизацию основных средств и новое строительство.

В том числе, были завершены работы по строительству участка входного контроля сырья (весовой) на древесно-биржевом производстве стоимостью 24,0 млн. руб. Реализация мероприятия направлена на замену морально и физически изношенного оборудования, увеличение точности и интенсивности взвешивания поступающего сырья.

На ТЭС-1 завершены два инвестиционных проекта: работы по 3 этапу модернизации системы производства и транспортировки сжатого технологического и осушенного воздуха (47,8 млн. руб.) с целью улучшения качества осушенного воздуха и снижение затрат на его подготовку, а также закончены работы по Замене трансформатора ТЦДТГА №5 АТ (121,1 млн. руб.).

Выполнены работы по реконструкции ж/д путей №17, 103, 121, 534, 738 (7,9 млн. руб.)  и завершен 2 этап проекта по увеличению длины пути №8 на территории станции (21,7 млн. руб.). 

Как пояснили в службе по развитию производства АЦБК, выполнение данных мероприятий позволит стабилизировать работу комбината, снизить внеплановые простои и эксплуатационные затраты.

Сегодня 12:40

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожатьСегодня 13:33

Плесецкая библиотека Архангельской области нуждается в Пушкине Сегодня 10:07

80 лучших людей Архангельской области: Евгений ЕгоровСегодня 08:57
2 комментария

Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин заработал меньше своего замаВчера 14:40
4 комментария

Записки ворчуна: Рожай или плати!Вчера 13:26
11 комментариев

Экономика

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развитияСегодня 13:36

Северные пчеловоды предлагают правильный мёдВчера 12:34

Никак не рискнёте посеять лук? Займитесь интерьером и ландшафтным дизайномВчера 12:28

«Оптимум»: время приобретать жильёВчера 12:05

Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»4 мая 2017 17:05
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В России предлагают ввести налог "на малодетность". Как вы относитесь к этому?
Результаты
Новости рубрик

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать

Плесецкая библиотека Архангельской области нуждается в Пушкине

Девять школьников Поморья вошли в число лучших по России

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Егоров

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Никак не рискнёте посеять лук? Займитесь интерьером и ландшафтным дизайном

«Оптимум»: время приобретать жильё

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

Следственный комитет Архангельска проверит информацию о смерти мужчины у приемного покоя больницы

В Плесецком районе злоумышленники похитили человека, чтобы завладеть его квартирой

В Архангельске водитель "Хендая" сбил восьмилетнего мальчика

В Котласском районе найдены подростки, подозреваемые в серии краж

Житель Новодвинска нанес порезы осколком стекла посетителю кафе

«Водник» провел первую тренировку под руководством Сергея Лихачева

В Архангельске прошел турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы"

В Архангельске наградили победителей Всемирных зимних игр специальной Олимпиады

«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте

Архангельский «Помор» одержал четвёртую победу в Сочи

САФУ присоединится к празднованию Дня музеев

В Северном морском музее выступят артисты Поморской филармонии

В "Историческом кафе" пройдёт встреча с реконструктором Борисом Мегорским

28 мая в Лявле состоится праздник «Николин день»

В Северном хоре прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru