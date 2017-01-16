Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

В 1997 году с вузовским дипломом пришел на целлюлозно-бумажный комбинат, где трудились его родители, и по давно сложившейся традиции был принят электромонтером в электротехнический цех. Затем отслужил в армии, после которой снова вернулся в электроцех. Вскоре был назначен энергетиком бумажного цеха производства печатных бумаг, затем – энергетиком, главным инженером всего бумагоделательного производства.
С 2009 года руководил объединенными сервисами комбината – Центром сервисного обслуживания. В 2014-м в составе коряжемской команды был направлен в Братск на должность технического директора. По выводе объектов «Большого Братска» на проектные мощности возглавил дирекцию по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности Группы «Илим».