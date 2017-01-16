Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме 5 апреля 2017 12:37

Сергей Николаевич Кривошапкин родился и вырос в Коряжме, учился в средней школе №4. Окончил факультет автоматики и вычислительной техники Кировского государственного технического университета, Поморский государственный университет по специальности «менеджмент организации», Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 1997 году с вузовским дипломом пришел на целлюлозно-бумажный комбинат, где трудились его родители, и по давно сложившейся традиции был принят электромонтером в электротехнический цех. Затем отслужил в армии, после которой снова вернулся в электроцех. Вскоре был назначен энергетиком бумажного цеха производства печатных бумаг, затем – энергетиком, главным инженером всего бумагоделательного производства.

С 2009 года руководил объединенными сервисами комбината – Центром сервисного обслуживания. В 2014-м в составе коряжемской команды был направлен в Братск на должность технического директора. По выводе объектов «Большого Братска» на проектные мощности возглавил дирекцию по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности Группы «Илим».