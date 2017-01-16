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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/27/50436.html

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Экономика

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин
Сергей Николаевич Кривошапкин родился и вырос в Коряжме, учился в средней школе №4. Окончил факультет автоматики и вычислительной техники Кировского государственного технического университета, Поморский государственный университет по специальности «менеджмент организации», Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 1997 году с вузовским дипломом пришел на целлюлозно-бумажный комбинат, где трудились его родители, и по давно сложившейся традиции был принят электромонтером в электротехнический цех. Затем отслужил в армии, после которой снова вернулся в электроцех. Вскоре был назначен энергетиком бумажного цеха производства печатных бумаг, затем – энергетиком, главным инженером всего бумагоделательного производства. 

С 2009 года руководил объединенными сервисами комбината – Центром сервисного обслуживания. В 2014-м в составе коряжемской команды был направлен в Братск на должность технического директора. По выводе объектов «Большого Братска» на проектные мощности возглавил дирекцию по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности Группы «Илим».

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