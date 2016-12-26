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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/21/50334.html

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Экономика

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям
На снимке: заместитель генерального директора Группы «Илим» Александр Поздняков поздравляет Валерия Антонишина с присвоением почетного звания
Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин переведен на должность директора по инвестициям Группы «Илим». Сообщая о перестановках внутри компании коллективу целлюлозно-бумажного комбината, генеральный директор Ксения Соснина назвала карьеру Антонишина «образцовой для индустриальной компании, очень поступательной, с постоянным наращиванием результатов, серьезными достижениями».

- Эффективность инвестиционной программы будет иметь ключевое значение на несколько ближайших лет, - сказала Ксения Николаевна. - Я хочу, чтобы в инвестиционной группе был сформирован эффективный результативный слаженный лидерский коллектив. Уверена, Валерий Валерьевич это сможет.

Заместитель генерального директора Группы «Илим» Александр Поздняков отметил большой вклад Антонишина в развитие целлюлозно-бумажного комбината на юге Архангельской области. При нем были освоены мощности нового производства, построенного в рамках приоритетного инвестиционного проекта, под руководством Антонишина целлюлозно-бумажный комбинат вошел в мировой клуб отраслевых предприятий-миллионеров по выпуску товарной продукции, была выведена на отечественный рынок первая российская мелованная бумага, проведена колоссальная работа по повышению внутренней эффективности комбината и вовлечению коллектива в процесс совершенствования производства.

- Переворачивая страницу в карьере, говоря о том, что он уходит вверх и будет заниматься стратегическими направлениями деятельности компании, мы решили присвоить Валерию Валерьевичу звание почетного работника комбината, - сказал Поздняков.

Всего почетных работников на бывшем Котласском ЦБК одиннадцать. В сентябре прошлого года во время празднования 55-летия комбината почетные знаки из рук председателя Совета директоров Группы «Илим» Захара Смушкина получили уважаемые в российской ЦБП люди - бывший главный инженер КЦБК Павел Николаевич Балакшин и бывший главный технолог Василий Васильевич Попов.

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