Новости дня

Голова ледохода появится в Архангельске в конце апреля

В Архангельске у двух автомобилистов изъяли наркотики

Жители Архангельска обменяются вещами в «Кладовке»

8 апреля Архангельск напишет «Тотальный диктант»

Мобильная версия 16+

Пятница, 7 апреля, 17:27

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/07/50065.html

Сюжет

Лесопромышленный комплекс617

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в КоряжмеПозавчера 12:37

За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³3 апреля 2017 12:17

Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»27 марта 2017 11:59

"Титан" продолжит исполнять все подписанные соглашения по сохранению малонарушенных лесных территорий15 марта 2017 22:06

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»1 марта 2017 16:00

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК 23 января 2017 14:23

АЦБК начал строительство новой выпарной станции16 января 2017 12:19

ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет26 декабря 2016 14:13

Архангельский ЦБК – абсолютный победитель федерального конкурса-программы «100 лучших товаров России»15 декабря 2016 15:12

ГК «Титан» встречает 26-летие с новым ремонтно-гаражным комплексом стоимостью 70 млн. рублей 2 ноября 2016 09:33

Экономика

В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов

В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов
По решению акционера АО «Архангельский ЦБК» избран совет директоров в составе восьми членов: доктор Хайнц Циннер, Тимур Соколов, Виталий Баско, Валерий Кудрявцев, Дмитрий Зылёв, Павел Соловьев. В состав совета директоров компании вновь избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов.

Штефан Продоль родился в 1961 г. в Гамбурге (Германия).

В 1984 г. закончил Академию Бизнеса по специальности "Business Administartion", одновременно получив образование в Торговой палате Гамбурга по специальности "Торговля древесиной".

В 1984-1985 гг. работал в компании «Рокхаммарс Брук» (Швеция), «Каррибеан Ламбер» (США). В 1986-1989 гг. – в фирме «Брюгманн» (Германия).

С 1994 г. Штефан Продоль является управляющим директором и партнером компании «Якоб Юргенсен Папир унд Целльштофф».

Женат, имеет трое детей.

Владимир Иванович Белоглазов родился в 1955 г. в г. Котлас Архангельской области.

В 1978 г. окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности «инженер-химик-технолог целлюлозно-бумажного производства».

С 1978 по 1998 гг. прошел трудовой путь от мастера смены производства картона до генерального директора Архангельского ЦБК.

Имеет многочисленные государственные, общественные и отраслевые награды.

В настоящее время является советником генерального директора комбината.

 

Сегодня 10:04

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Фото
Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Политики не путаются в социальных сетяхСегодня 15:28

В Архангельске представили тактильную карту регионаСегодня 11:58

Под Архангельском в аварию попали сразу 10 подростков Сегодня 07:58
1 комментарий

Спортсмены из Архангельской области завоевали семь медалей на первенстве СЗФО по самбоВчера 17:19

В Онеге стоимость проезда поднимется до 22 рублейВчера 16:09
2 комментария

Реклама
Экономика

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в КоряжмеПозавчера 12:37

"Аквилон Инвест" проведет в Архангельске День открытых дверей4 апреля 2017 11:41

В 2016 г. Архангельский ЦБК инвестировал во внедрение НДТ 405,7 млн. руб.3 апреля 2017 13:52

За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³3 апреля 2017 12:17

Александр Фролов: «Арктика — наш общий дом, и мы должны сделать его комфортным»31 марта 2017 14:42
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Голова ледохода появится в Архангельске в конце апреля

Жители Архангельска обменяются вещами в «Кладовке»

8 апреля Архангельск напишет «Тотальный диктант»

В Северодвинске бесплатно покажут документальные фильмы о войне

В столице Поморья пройдут мероприятия, посвящённые борьбе с депрессией

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме

"Аквилон Инвест" проведет в Архангельске День открытых дверей

В 2016 г. Архангельский ЦБК инвестировал во внедрение НДТ 405,7 млн. руб.

За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³

Политики не путаются в социальных сетях

Регистрация кандидатов в депутаты областного собрания завершилась

Великолепная шестерка: Игорь Орлов попал в число самых "контактных" губернаторов

"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образование

Они обещали «сладкую жизнь». Где сейчас бывшие поморские думцы?

В Архангельске у двух автомобилистов изъяли наркотики

В Сольвычегодске возбуждено уголовное дело на руководителя предприятия,эксплуатирующего городские котельные

В Котласе детские коляски послужили причиной пожара

В Архангельске таксисты предотвратили убийство

В Северодвинске водитель сбил маму с ребенком

Андрей Первышин остаётся в Нижнекамске

Новодвинцы закрыли лыжный сезон

Северодвинские гимнастки вернулись из Ярославля с тремя медалями

Квартет архангельских байдарочников выступит в Краснодаре

Спортсмены из Архангельской области завоевали семь медалей на первенстве СЗФО по самбо

В Архангельске откроется выставка «PROЯВЛЕНИЯ 3803»

В Котласе прошел конкурс вокалистов "Хрустальный перезвон"

В Архангельске пройдут гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

В столицу Поморья с гастролями едет Котласский драматический театр

В Северном морском музее пройдет лекция "Особенный язык"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru