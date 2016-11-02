В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов

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По решению акционера АО «Архангельский ЦБК» избран совет директоров в составе восьми членов: доктор Хайнц Циннер, Тимур Соколов, Виталий Баско, Валерий Кудрявцев, Дмитрий Зылёв, Павел Соловьев. В состав совета директоров компании вновь избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов.

Штефан Продоль родился в 1961 г. в Гамбурге (Германия).

В 1984 г. закончил Академию Бизнеса по специальности "Business Administartion", одновременно получив образование в Торговой палате Гамбурга по специальности "Торговля древесиной".

В 1984-1985 гг. работал в компании «Рокхаммарс Брук» (Швеция), «Каррибеан Ламбер» (США). В 1986-1989 гг. – в фирме «Брюгманн» (Германия).

С 1994 г. Штефан Продоль является управляющим директором и партнером компании «Якоб Юргенсен Папир унд Целльштофф».

Женат, имеет трое детей.

Владимир Иванович Белоглазов родился в 1955 г. в г. Котлас Архангельской области.

В 1978 г. окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности «инженер-химик-технолог целлюлозно-бумажного производства».

С 1978 по 1998 гг. прошел трудовой путь от мастера смены производства картона до генерального директора Архангельского ЦБК.

Имеет многочисленные государственные, общественные и отраслевые награды.

В настоящее время является советником генерального директора комбината.