В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов

Штефан Продоль родился в 1961 г. в Гамбурге (Германия).
В 1984 г. закончил Академию Бизнеса по специальности "Business Administartion", одновременно получив образование в Торговой палате Гамбурга по специальности "Торговля древесиной".
В 1984-1985 гг. работал в компании «Рокхаммарс Брук» (Швеция), «Каррибеан Ламбер» (США). В 1986-1989 гг. – в фирме «Брюгманн» (Германия).
С 1994 г. Штефан Продоль является управляющим директором и партнером компании «Якоб Юргенсен Папир унд Целльштофф».
Женат, имеет трое детей.
Владимир Иванович Белоглазов родился в 1955 г. в г. Котлас Архангельской области.
В 1978 г. окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности «инженер-химик-технолог целлюлозно-бумажного производства».
С 1978 по 1998 гг. прошел трудовой путь от мастера смены производства картона до генерального директора Архангельского ЦБК.
Имеет многочисленные государственные, общественные и отраслевые награды.
В настоящее время является советником генерального директора комбината.