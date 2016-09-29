Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»

Велосипеды, смартфоны, палатки, подарочные карты на посещение бассейнов, тренажерных залов и многое другое каждую пятницу на площади у заводоуправления будут разыгрывать в филиале Группы «Илим» в Коряжме.

Участниками розыгрыша станут рабочие, активно выявляющие на целлюлозно-бумажном комбинате опасные условия труда, опасные для здоровья ситуации или действия коллег. Выявленные опасности сотрудники отражают в специальной карточке наблюдений, которые по итогам недели загружаются в барабан. «Колесо удачи» - так называется розыгрыш – каждую неделю будет называть трех обладателей призов.

Розыгрыш призван мотивировать сотрудников на проактивную позицию в отношении охраны труда. «Колесо удачи» - одно из звеньев системы, внедряемой на комбинате. В 2016 году в многотысячном коллективе на территории присутствия бизнеса, включая промплощадку в Коряжме и лесозаготовительные делянки в нескольких районах Архангельской области, произошло три несчастных случая, связанных с переломами. Это значительно меньше, чем годом ранее. За существенное снижение травматизма в начале года каждый сотрудник филиала получил премию в три тысячи рублей.

Безопасный труд считается главным приоритетом Группы «Илим». На предприятиях компании действуют поведенческие аудиты безопасности, которые проводят в том числе и рабочие, реализуется программа «Береги жизнь!», включающая огромное число принятых мер на всех направлениях безопасности. В коллективах разворачивается движение добровольцев-спасателей, которые проходят серьезную подготовку в оказании доврачебной помощи и предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Как сказал в одном из интервью директора филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин: «Сейчас мы нацелены исключить несчастные случаи на промплощадке. Следующая ступень – чтобы не было травм в быту и на дорогах. Это – взаимосвязанные темы. Я глубоко убеждён, что человек не может вести себя ответственно только с восьми до пяти. Безопасность должна стать стилем жизни». Розыгрыш призов на «Колесе удачи» призван культивировать этот стиль.