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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/01/23/48704.html
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Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК
АО «Архангельский ЦБК» первым из российских предприятий рассчитал углеродоемкость (углеродный след) производимой им готовой продукции и услуг по стандарту ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 «Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по количественному определению и предоставлению информации».
При этом были учтены выбросы парниковых газов (ПГ) на площадке комбината, выбросы вверх по цепочке поставок, связанные с добычей, производством и поставкой на АЦБК сырья, материалов, топлива и энергии.
Выбросы вниз по цепочке поставок, а также сбор и переработка продукции после ее использования (рециклинг) на данном этапе во внимание не принимались.
По словам Михаила Юлкина, руководителя международной консалтинговой компании CCGS, выполнявшей работы для АЦБК, основное внимание было уделено топливно-энергетическим ресурсам (уголь, мазут, дизтопливо, т.д.), древесному сырью (балансы, щепа), химикатам (известняк, сульфат натрия, сода, т.д.) и другим наиболее углеродоемким ресурсам, на долю которых приходится в совокупности более 95% косвенных выбросов ПГ от деятельности АЦБК. Всего было принято в расчет 28 различных видов ресурсов. Для каждого из них были получены (рассчитаны по фактическим данным поставщиков и иным доступным исходным данным) оценки т.н. «входной» углеродоемкости.
Затем были определены выбросы от использования ресурсов (как внешних, так и внутренних, произведенных на самом комбинате) в каждом из технологических процессов, включая выработку энергии, очистку сточных вод и размещение отходов, и составлены материально-энергетические балансы по каждому из процессов. Всего было проанализировано 36 технологических процессов, результатом которых являются 64 вида промежуточной и 23 вида конечной продукции. При этом было охвачено не менее 98% выбросов комбината, что соответствует лучшей мировой практике.
На последнем этапе была разработана математическая модель, позволяющая однозначно определить углеродоемкость всех видов производимой на комбинате промежуточной и конечной продукции с учетом технологической цепочки движения и переработки ресурсов и связанных с этим выбросов. В основу модели положен подход, предложенный в свое время Нобелевским лауреатом по экономике В. Леонтьевым, для определения полных затрат на производство продукции. В результате были получены надежные (достоверные) оценки углеродоемкости всех видов производимой на АЦБК продукции, что само по себе является достижением и громадным шагом вперед в развитии корпоративной системы углеродного менеджмента. Мало того, в ходе работы была создана и апробирована методика, которая может с успехом применяться для определения углеродного следа продукции в самых разных отраслях.
Получив в свои руки новый, эффективный инструмент, АЦБК планирует уже с 2017 года - Года Экологии в России - отслеживать выбросы ПГ по цепочке поставок и управлять углеродоемкостью продукции, в том числе через создание механизмов взаимодействия с поставщиками. Комбинат будет не только запрашивать у поставщиков данные об углеродоемкости поставляемой ими продукции, но и совместно с ними изыскивать способы сокращения удельных выбросов. Первоначально это коснется основных поставщиков древесного сырья, а в дальнейшем – всех основных поставщиков сырья и химикатов.
Цели и меры по снижению углеродоемкости продукции найдут свое отражение и в новой стратегии низкоуглеродного развития на период до 2025 (2030) г., которую АЦБК также планирует разработать в 2017 г. Данные об углеродоемкости продукции будут предоставляться заинтересованным покупателям, инвесторам и иным лицам по запросу, а со временем комбинат планирует включать верифицированные данные об углеродоемкости продукции в свои ежегодные корпоративные отчеты.
«В условиях изменения климата углеродоемкость продукции является не только показателем экологической ответственности компании, но и важным фактором ее устойчивости и конкурентоспособности на рынке, – считает генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв. – В новой климатической стратегии комбината, к разработке которой мы приступаем в этом году, вопросу снижения углеродоемкости продукции будет уделено особое внимание. Мы намерены взять под контроль все основные факторы, определяющие углеродный след нашей продукции, в том числе и выбросы парниковых газов по цепочке поставок».
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