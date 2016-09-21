|
Новости дня
В выходные сотрудники Росгвардии дважды выезжали на задержание преступников в бары Архангельска и Северодвинска
В Архангельской области приостанавливают продажу спиртосодержащих жидкостей
Наставник казанского «Динамо» Сергей Фирсов оказался прав
Игорь Орлов: буду работать до 2020 года
|
Понедельник, 26 декабря, 17:54
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2016/12/26/48266.html
|
Сюжет
Архангельский ЦБК – абсолютный победитель федерального конкурса-программы «100 лучших товаров России»15 декабря 2016 15:12
ГК «Титан» встречает 26-летие с новым ремонтно-гаражным комплексом стоимостью 70 млн. рублей 2 ноября 2016 09:33
На производстве картона АЦБК произведено 17,5 млн тонн продукции18 октября 2016 14:12
Юрий Трубин возглавил общественный совет при Минприроды Поморья3 октября 2016 13:18
АЦБК - в рейтинге «Крупнейшие компании России по объему реализации продукции»29 сентября 2016 10:00
Деловая игра собрала в Новодвинске бомонд целлюлозно-бумажной промышленности28 сентября 2016 18:58
За восемь месяцев заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 310,7 тыс. м³28 сентября 2016 12:44
АЦБК вошел в топ - 500 крупнейших компаний России по версии РБК22 сентября 2016 15:26
Депутаты облсобрания обратились в минприроды РФ по "лесному вопросу"22 сентября 2016 13:50
АЦБК награжден благодарственным письмом министра природных ресурсов и экологии РФ 21 сентября 2016 15:13
ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет
Уходящий год в сфере ЛПК региона доказал, что будущее отрасли - в руках компаний, объединенных не только совместными бизнес-интересами, но и неравнодушным отношением к природным ресурсам.
Решение о создании в Архангельской области лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес» было принято еще в 2014 году. По мысли губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который и подписал соответствующее распоряжение, кластер должен был совместить интересы и ресурсы бизнеса, власти и социальных институтов региона и направить их на общее дело – развитие экономики Поморья.
- Создание лесопромышленного кластера – это значимое событие в экономике и социальном становлении региона, а также в позиционировании Архангельской области как центра развития ЛПК на всероссийском уровне. Подписание распоряжения говорит о том, что кластер – это уже официально состоявшийся проект. И базируется он не на идеях, а на огромном опыте, знаниях, истории ЛПК региона, - говорил в ноябре 2014-го Игорь Орлова на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс». - От того, как будет развиваться кластер, как будут решаться экономические и технологические задачи, как будут применяться научные и инновационные подходы в рамках этого кластера, зависит «самочувствие» всего региона.
Однако, мало кто мог представить, что всего за два года этот амбициозный проект перерастет в крупнейшее на Северо-Западе страны, да и в России в целом, объединение предприятий лесопромышленного комплекса. Более того, именно этот проект станет первым отраслевым кластером в стране, который получит поддержку Минпромторга России.
Мировые стандарты приходят в Поморье
Сегодня «ПоморИнноваЛес» это некоммерческое партнерство, в состав которого входит 32 предприятия лесной отрасли, а его интересы распространяются на шесть муниципалитетов региона. Причем свое место в холдинге нашли не только гиганты вроде Архангельского ЦБК и группы компаний «Титан», но и небольшие фирмы, специализирующиеся на лесозаготовках, транспортных услугах и строительстве. Конечная цель такой архитектуры – создать производственную цепочку, все участники которой – от лесозаготовителей до производителей продукции с высокой добавленной стоимостью были бы связаны партнерскими узами.
Однако, собрать группу предприятий и объединить их одной производственной линейкой для успеха недостаточно. Для того, чтобы их совместная продукция пользовалась устойчивым спросом как внутри страны, так и на мировом рынке, каждый из участников кластера должен соответствовать мировым стандартам отрасли, которые за последние десятилетия шагнули далеко вперед. Чтобы их догнать, участники кластера уже разработали проекты своего развития и научно-исследовательской деятельности, касающиеся как холдинга в целом, так и каждого предприятия в отдельности. Они самые разные: расширение сети лесовозных автомобильных дорог, совершенствование их покрытия, создание питомника по выращиванию быстрорастущих саженцев с заданными свойствами, изготовление удобрений из зольных и древесных отходов для их использования, строительство деревянных каркасных домов – все это в разной степени уже реализуется участниками «ПоморИнноваЛес».
Например, инвестиционный проект по реконструкции производственных мощностей одного из участников кластера – Архангельского фанерного завода, в апреле 2016 года был включен Минпромторгом России в перечень приоритетных инвестиционных проектов. В результате модернизации производства объем производства фанеры на предприятии увеличится на 20 тысяч кубометров до 146 тысяч, а на предприятии будет создано 136 новых рабочих мест.
Переговоры о сотрудничестве в рамках своих проектов развития предприятия холдинга ведут с зарубежными партнерами. В частности, в апреле уходящего года состоялась встреча резидентов «ПоморИнноваЛес» с генеральным консулом Швеции Эриком Хаммаршельдом, в ходе которой обсуждались конкретные направления бизнес-сотрудничества. Например, компания PetroBio AB, Архангельский ЦБК и Лесозавод 25 отметили перспективность разработки проекта сбора и утилизации свалочных газов с применением технологий PetroBio AB. Scania, группа компаний «Титан» и ООО «Интерстрой» намерены реализовать совместный проект по использованию автотранспортной техники шведской фирмы в перевозках лесопродукции. Обе российские компании проявили интерес к пакету услуг Olofsfors по использованию пильных шин фирмы для харвестерных головок используемой лесозаготовительной техники.
Эти и многие другие проекты, тесная кооперация, применение новейших технологий и постоянно развитие, по мнению руководства кластера, уже к 2020 году даст ощутимый экономический эффект. Так, по расчётам экспертов объём реализации лесопромышленной продукции к 2020 году составит 68,6 миллиарда рублей и увеличится на 55.2%, а объём поставок на экспорт продукции ЛПК составит 25,1 миллиард рублей, то есть возрастет на 40%. К тому времени увеличится и общее количество на предприятиях холдинга - до 13 тысяч единиц или на 14%, а количество высокопроизводительных рабочих мест превысит нынешнее на 31%.
Как следствие, в результате реализации программы развития кластера «ПоморИнноваЛес» существенно увеличатся и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. К 2020 году они достигнут 5,6 миллиарда рублей, что на 25% больше нынешнего объема.
Достичь столь внушительных показателей участники кластера планируют в режиме государственно-частного партнерства. Объем господдержки составляет 2,2 миллиарда рублей.
Финские технологии в русском лесу
Однако, интенсивное использование природных богатств далеко не способствует сохранению потенциала в будущем. Каждый, кто хоть раз был в лесу, прекрасно знает, насколько это сложный организм, нарушить гармонию которого легко, а вот на то чтобы ее восстановить порой требуется не года, а столетия.
Понимают это и участники кластера. Именно поэтому одним из приоритетов «ПоморИнноваЛес» стала работа в сфере лесовосстановления. Причем вестись она будет сразу в двух направлениях. Первое из них – создание на базе САФУ инжинирингового центра, в котором будет реализовано более десятка совместных кластерных проектов, направленных на создание качественного посадочного материала из семян хвойных деревьев, формирование современных систем мониторинга за состоянием лесного фонда, а также создание ГИС «Лесные ресурсы» кластера. Кроме того, совместно со специалистами САФУ будет разработан и реализован проект по комплексному использованию недревесных лесных ресурсов в условиях Арктики.
- САФУ с самого начала был вовлечён в процесс создания этого кластера, ведь у нас есть прямой интерес: мы готовим специалистов, которые могут обеспечить всю цепочку ЛПК, как я условно говорю: от сбора шишек до конечного продукта. Интересы университета и кластера во многом совпадают, проекты связаны практически со всей цепочкой деятельности кластера: это лесовосстановление, новые технологии добычи лесных и природных ресурсов, конечная переработка лесных ресурсов, ну и, собственно, подготовка и переподготовка кадров, необходимых для организации всего процесса, - считает ректор САФУ Елена Кудряшова.
Второй стратегический партнер предприятий кластера «ПоморИнноваЛес» в сфере лесовосстановления – Институт природных ресурсов Финляндии. В октябре уходящего года руководство кластера и представители научной организации подписали соглашение о сотрудничестве. Оно найдет свое отражение в двух проектах, направленных на внедрение современных технологий лесоустройства и выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.
— Мы в Финляндии начали всерьез изучать вопросы лесоустроения и лесопользования в 20-х годах прошлого века. За это время нам удалось накопить серьезную базу данных и технологических решений в этой области. И я рад, что мы сможем поделиться этими знаниями и опытом с российскими партнерами, – говорит заведующий отделом международной биоэкономики Института природных ресурсов Финляндии Тимо Карьялайнен. – Сегодня мы вступили в практическую часть реализации наших совместных идей с двумя проектами. И я уверен, что они могут быть полезны как для кластера «ПоморИнноваЛес».
Кроме этого, руководителей предприятий, входящих в состав кластера «ПоморИнноваЛес» интересуют решения, которые их финские коллеги применяют при проектировании и строительстве лесных дорог, ландшафтном планировании и, конечно, волнует их и проблема сохранения биологического разнообразия в тайге. Именно к ней, кстати, сегодня приковано внимание международных природоохранных организаций.
— Мы – экологически и социально ответственная компания. Мы соблюдаем российское законодательство: лесное, природоохранное, налоговое. Мы понимаем ответственность за те территории, на которых работаем. Более того, Архангельский ЦБК и группа компаний «Титан» серьезно вкладываются в их развитие. Поэтому мы намерены вести диалог и с международными природоохранными организациями о переходе от экстенсивного освоения лесов к интенсивной модели, которая предусматривает сохранение разнообразия видов флоры и фауны, – утверждает директор кластера «ПоморИнноваЛес» Юрий Трубин.
Все эти и многие другие проекты получат свое развитие уже в наступающем 2017 году. Однако уже сегодня становится ясно, что кластерный подход в лесопромышленной отрасли оправдал ставку, которую сделал на него губернатор Игорь Орлов. Ведь «ПоморИнноваЛес» объединил не столько предприятия, среди которых есть и лидеры отрасли европейского уровня, сколько опытных, ответственных, инициативных и неравнодушных специалистов и руководителей, которые не отделяют свой успех от «здоровья» экономики и лесов региона.
|
Главное
Игорь Орлов: буду работать до 2020 годаСегодня 15:16
В Архангельске завершилась акция "Арх.Светло"Сегодня 14:40
В Архангельске отменяют развлекательные мероприятия в связи с днем траураСегодня 12:47
Скромный гений. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден орденом ДружбыВчера 18:24
Несколько дней не дожил до 30. При крушении самолета Ту-154 погиб бывший журналист "Поморья" Дмитрий РунковВчера 11:31
Экономика
Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества23 декабря 2016 13:24
Игорь Орлов: бюджет остается социальным21 декабря 2016 15:00
Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт21 декабря 2016 14:22
Во втором чтении принят бюджет Архангельской области21 декабря 2016 13:33
Практика Поморья по централизации госзакупок признана лучшей в России21 декабря 2016 11:50
Опрос
В Архангельской области приостанавливают продажу спиртосодержащих жидкостей
В Архангельске завершилась акция "Арх.Светло"
В новогоднюю ночь в Архангельске будет работать восемь автобусных маршрутов
В Архангельске отменяют развлекательные мероприятия в связи с днем траура
На «Звездочке» завершился ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов»
Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества
Игорь Орлов: бюджет остается социальным
Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт
Игорь Орлов: буду работать до 2020 года
Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области
Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов
Айк Аджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основе
В выходные сотрудники Росгвардии дважды выезжали на задержание преступников в бары Архангельска и Северодвинска
Жители Коряжмы ворвались в случайный дом и похитили телевизор
Житель Мирного выдумал болезнь для своего сына, чтобы обманом похитить деньги граждан
В Поморье водитель, по вине которого погиб человек, отправится в колонию
Житель Сольвычегодска пытался поджечь здание городской администрации
Наставник казанского «Динамо» Сергей Фирсов оказался прав
«Воднику» не хватило до победы одной секунды!
На устьянских лыжных трассах разыграны последние медали уходящего года
В «Малиновке» разыграны первые награды чемпионата и первенства Поморья по лыжным гонкам
Юные волейболисты Поморья вышли в полуфинал первенства России
В Архангельске Андрей Кончаловский представил горожанам фильм «Рай»
Скромный гений. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден орденом Дружбы
В Архангельском городском культурной центре пройдет «Новогодний огонек»
В Приморском районе отметили Николин день
В Детской школе искусств «Рапсодия» завершились Дни фортепианной музыки
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru
Да уж.... Как говорила моя бабушка:" Курочка в яйце, яичко в жопке, а они уже яйценоскость посчитали"....