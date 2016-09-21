ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет

Уходящий год в сфере ЛПК региона доказал, что будущее отрасли - в руках компаний, объединенных не только совместными бизнес-интересами, но и неравнодушным отношением к природным ресурсам.

Решение о создании в Архангельской области лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес» было принято еще в 2014 году. По мысли губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который и подписал соответствующее распоряжение, кластер должен был совместить интересы и ресурсы бизнеса, власти и социальных институтов региона и направить их на общее дело – развитие экономики Поморья.





- Создание лесопромышленного кластера – это значимое событие в экономике и социальном становлении региона, а также в позиционировании Архангельской области как центра развития ЛПК на всероссийском уровне. Подписание распоряжения говорит о том, что кластер – это уже официально состоявшийся проект. И базируется он не на идеях, а на огромном опыте, знаниях, истории ЛПК региона, - говорил в ноябре 2014-го Игорь Орлова на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс». - От того, как будет развиваться кластер, как будут решаться экономические и технологические задачи, как будут применяться научные и инновационные подходы в рамках этого кластера, зависит «самочувствие» всего региона.





Однако, мало кто мог представить, что всего за два года этот амбициозный проект перерастет в крупнейшее на Северо-Западе страны, да и в России в целом, объединение предприятий лесопромышленного комплекса. Более того, именно этот проект станет первым отраслевым кластером в стране, который получит поддержку Минпромторга России.





Мировые стандарты приходят в Поморье





Сегодня «ПоморИнноваЛес» это некоммерческое партнерство, в состав которого входит 32 предприятия лесной отрасли, а его интересы распространяются на шесть муниципалитетов региона. Причем свое место в холдинге нашли не только гиганты вроде Архангельского ЦБК и группы компаний «Титан», но и небольшие фирмы, специализирующиеся на лесозаготовках, транспортных услугах и строительстве. Конечная цель такой архитектуры – создать производственную цепочку, все участники которой – от лесозаготовителей до производителей продукции с высокой добавленной стоимостью были бы связаны партнерскими узами.





Однако, собрать группу предприятий и объединить их одной производственной линейкой для успеха недостаточно. Для того, чтобы их совместная продукция пользовалась устойчивым спросом как внутри страны, так и на мировом рынке, каждый из участников кластера должен соответствовать мировым стандартам отрасли, которые за последние десятилетия шагнули далеко вперед. Чтобы их догнать, участники кластера уже разработали проекты своего развития и научно-исследовательской деятельности, касающиеся как холдинга в целом, так и каждого предприятия в отдельности. Они самые разные: расширение сети лесовозных автомобильных дорог, совершенствование их покрытия, создание питомника по выращиванию быстрорастущих саженцев с заданными свойствами, изготовление удобрений из зольных и древесных отходов для их использования, строительство деревянных каркасных домов – все это в разной степени уже реализуется участниками «ПоморИнноваЛес».





Например, инвестиционный проект по реконструкции производственных мощностей одного из участников кластера – Архангельского фанерного завода, в апреле 2016 года был включен Минпромторгом России в перечень приоритетных инвестиционных проектов. В результате модернизации производства объем производства фанеры на предприятии увеличится на 20 тысяч кубометров до 146 тысяч, а на предприятии будет создано 136 новых рабочих мест.





Переговоры о сотрудничестве в рамках своих проектов развития предприятия холдинга ведут с зарубежными партнерами. В частности, в апреле уходящего года состоялась встреча резидентов «ПоморИнноваЛес» с генеральным консулом Швеции Эриком Хаммаршельдом, в ходе которой обсуждались конкретные направления бизнес-сотрудничества. Например, компания PetroBio AB, Архангельский ЦБК и Лесозавод 25 отметили перспективность разработки проекта сбора и утилизации свалочных газов с применением технологий PetroBio AB. Scania, группа компаний «Титан» и ООО «Интерстрой» намерены реализовать совместный проект по использованию автотранспортной техники шведской фирмы в перевозках лесопродукции. Обе российские компании проявили интерес к пакету услуг Olofsfors по использованию пильных шин фирмы для харвестерных головок используемой лесозаготовительной техники.





Эти и многие другие проекты, тесная кооперация, применение новейших технологий и постоянно развитие, по мнению руководства кластера, уже к 2020 году даст ощутимый экономический эффект. Так, по расчётам экспертов объём реализации лесопромышленной продукции к 2020 году составит 68,6 миллиарда рублей и увеличится на 55.2%, а объём поставок на экспорт продукции ЛПК составит 25,1 миллиард рублей, то есть возрастет на 40%. К тому времени увеличится и общее количество на предприятиях холдинга - до 13 тысяч единиц или на 14%, а количество высокопроизводительных рабочих мест превысит нынешнее на 31%.





Как следствие, в результате реализации программы развития кластера «ПоморИнноваЛес» существенно увеличатся и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. К 2020 году они достигнут 5,6 миллиарда рублей, что на 25% больше нынешнего объема.





Достичь столь внушительных показателей участники кластера планируют в режиме государственно-частного партнерства. Объем господдержки составляет 2,2 миллиарда рублей.





Финские технологии в русском лесу





Однако, интенсивное использование природных богатств далеко не способствует сохранению потенциала в будущем. Каждый, кто хоть раз был в лесу, прекрасно знает, насколько это сложный организм, нарушить гармонию которого легко, а вот на то чтобы ее восстановить порой требуется не года, а столетия.





Понимают это и участники кластера. Именно поэтому одним из приоритетов «ПоморИнноваЛес» стала работа в сфере лесовосстановления. Причем вестись она будет сразу в двух направлениях. Первое из них – создание на базе САФУ инжинирингового центра, в котором будет реализовано более десятка совместных кластерных проектов, направленных на создание качественного посадочного материала из семян хвойных деревьев, формирование современных систем мониторинга за состоянием лесного фонда, а также создание ГИС «Лесные ресурсы» кластера. Кроме того, совместно со специалистами САФУ будет разработан и реализован проект по комплексному использованию недревесных лесных ресурсов в условиях Арктики.





- САФУ с самого начала был вовлечён в процесс создания этого кластера, ведь у нас есть прямой интерес: мы готовим специалистов, которые могут обеспечить всю цепочку ЛПК, как я условно говорю: от сбора шишек до конечного продукта. Интересы университета и кластера во многом совпадают, проекты связаны практически со всей цепочкой деятельности кластера: это лесовосстановление, новые технологии добычи лесных и природных ресурсов, конечная переработка лесных ресурсов, ну и, собственно, подготовка и переподготовка кадров, необходимых для организации всего процесса, - считает ректор САФУ Елена Кудряшова.





Второй стратегический партнер предприятий кластера «ПоморИнноваЛес» в сфере лесовосстановления – Институт природных ресурсов Финляндии. В октябре уходящего года руководство кластера и представители научной организации подписали соглашение о сотрудничестве. Оно найдет свое отражение в двух проектах, направленных на внедрение современных технологий лесоустройства и выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.





— Мы в Финляндии начали всерьез изучать вопросы лесоустроения и лесопользования в 20-х годах прошлого века. За это время нам удалось накопить серьезную базу данных и технологических решений в этой области. И я рад, что мы сможем поделиться этими знаниями и опытом с российскими партнерами, – говорит заведующий отделом международной биоэкономики Института природных ресурсов Финляндии Тимо Карьялайнен. – Сегодня мы вступили в практическую часть реализации наших совместных идей с двумя проектами. И я уверен, что они могут быть полезны как для кластера «ПоморИнноваЛес».





Кроме этого, руководителей предприятий, входящих в состав кластера «ПоморИнноваЛес» интересуют решения, которые их финские коллеги применяют при проектировании и строительстве лесных дорог, ландшафтном планировании и, конечно, волнует их и проблема сохранения биологического разнообразия в тайге. Именно к ней, кстати, сегодня приковано внимание международных природоохранных организаций.





— Мы – экологически и социально ответственная компания. Мы соблюдаем российское законодательство: лесное, природоохранное, налоговое. Мы понимаем ответственность за те территории, на которых работаем. Более того, Архангельский ЦБК и группа компаний «Титан» серьезно вкладываются в их развитие. Поэтому мы намерены вести диалог и с международными природоохранными организациями о переходе от экстенсивного освоения лесов к интенсивной модели, которая предусматривает сохранение разнообразия видов флоры и фауны, – утверждает директор кластера «ПоморИнноваЛес» Юрий Трубин.





Все эти и многие другие проекты получат свое развитие уже в наступающем 2017 году. Однако уже сегодня становится ясно, что кластерный подход в лесопромышленной отрасли оправдал ставку, которую сделал на него губернатор Игорь Орлов. Ведь «ПоморИнноваЛес» объединил не столько предприятия, среди которых есть и лидеры отрасли европейского уровня, сколько опытных, ответственных, инициативных и неравнодушных специалистов и руководителей, которые не отделяют свой успех от «здоровья» экономики и лесов региона.