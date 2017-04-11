Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов представил депутатам областного Собрания результаты деятельности правительства региона в 2016 году. Мнения руководителей фракций областного собрания разделились.

В целом доклад главы региона выглядел очень оптимистично, о чем заметили многие комментирующие его депутаты. По словам Орлова, в прошлом году регион показал устойчивую динамику по основным показателям развития экономики и социальной сферы. Индекс промышленного производства в Архангельской области составил 100,2 %.

Устойчивость экономики позитивно сказалась на наполняемости регионального бюджета: по налогоплательщикам региона прирост доходов составил 2,3 млрд рублей, или 6 %. Поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет по сравнению с предыдущим годом выросли почти на 1 млрд рублей. Основная причина такой динамики – увеличение фонда оплаты труда.

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 90,7 млрд рублей, рост составил 40,7 % к 2015 году в сопоставимых ценах.

Остановился Игорь Орлов и на достижениях сельского хозяйства. Так, в течение 2016 года Архангельская область занимала третье место по удоям в России.

Радужно выглядела картина в строительстве и расселении ветхого жилья. В соответствии с отчетом Архангельской области, утвержденным Фондом содействия реформированию ЖКХ, целевой показатель на 2016 год выполнен полностью, расселено 66,46 тыс. кв. метров аварийного жилья. В Архангельске в 2016 году введено 25,4 тыс. кв. метров жилья.

В 2016 году 14 млрд рублей было направлено на осуществление дорожной деятельности на территории Архангельской области.

«Решение экономических задач, стоящих перед регионом, имеет социальную основу, так как предполагает создание комфортных условий жизни населения. И надо признать, что 2016 год внес определённый вклад в развитие социальной инфраструктуры, – отметил Игорь Орлов в своем докладе.

Так, построены три детских сада на 640 мест. Введены в эксплуатацию три новых школы на 1082 места.

Комментируя отчет губернатора, руководители фракций областного собрания разошлись во мнениях. Так, глава «Единой России» и вице-спикер облсобрания Сергей Моисеев остался доволен работой правительства в 2016 году и предложил «не сбавлять темпов». «Хорошо обстоят дела с исполнением бюджета, с выполнением социальных обязательств. Впечатляют цифры по объему инвестиций и внешнеторговому обороту, по строительству социальных объектов. Хотел бы пожелать правительству области продолжать работать в открытом режиме, с привлечением общества и бизнеса, это дает хороший эффект», - подчеркнул Моисеев.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Татьяна Седунова тоже в целом осталась довольна докладом, но выделила две болевые точки. «Есть немало нареканий к системе здравоохранения, особенно в глубинке. Несмотря на развитие высокотехнологичной помощи, мы упускаем первичное звено. Да, в некоторых населенных пунктах людей становится меньше, но они не виноваты в этом и хотят получать квалифицированную первичную медпомощь. Настораживает и сокращение количества сельских клубов, с культурой в глубинке тоже надо что-то делать».

Более критичен был в своем выступлении руководитель фракции КПРФ Александр Новиков: «Мы сегодня услышали радужный доклад о положении в Архангельской области. Но не сделан главный акцент – на решение демографической проблемы. Эти показатели очень тревожны, мы с начала 90-х годов потеряли 28 % населения Архангельской области. Некоторые районы нашей области давно уже считаются нерентабельными, люди оттуда уезжают. Хочется, чтобы правительство области уделяло этой проблеме пристальное внимание».

После недолгого обсуждения доклад губернатора депутатами был принят.