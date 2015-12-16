Виктор Новожилов: «Есть конкретные предложения для повышения качества жизни на Крайнем Севере»

Дефицит бюджета Архангельской области составит почти три миллиарда рублей в 2016 году 16 декабря 2015 13:40

Председатель областного Собрания Виктор Новожилов принял участие в круглом столе «О законодательном обеспечении государственной региональной политики в РФ», организованном комитетом Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Кроме депутатов Госдумы в работе заседания также приняли участие представители федеральных министерств и ведомств и органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации.

На «круглом столе» обсуждались шаги, которые необходимо предпринять на законодательном уровне для повышения качества жизни населения Крайнего Севера России. Одной из ключевых составляющих оценки качества жизни безусловно является достойный уровень заработной платы. Актуальной задачей остается доведение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного уровня.

– В Архангельской области остро стоит вопрос о выплате районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ), – отметил в своем выступлении в Госдуме Виктор Новожилов. – Правоприменительная практика неоднозначно трактует отдельные нормы Трудового кодекса в части включения в состав минимальной заработной платы указанных выплат.

В Государственной Думе создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о доведении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, которая, по мнению региональных парламентариев должна учесть позицию органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Кроме этого, на «круглом столе» в Госдуме Виктор Новожилов поднял вопрос о социальной поддержке детей-сирот, обеспечению их жилыми помещениями за счет средств региональных бюджетов. По данным статистики только по Архангельской области на 1 января 2015 года на учете состояло 1 858 человек, на 1 сентября 2016 года уже 2 005 человек. Подобный рост не позволяет регионам самостоятельно переломить складывающуюся тенденцию. Денег на эти цели хронически не хватает. В этом вопросе, по мнению Виктора Новожилова, необходимо выработать действенные законодательные инструменты для решения проблемы.

– В связи с этим предлагается рекомендовать Правительству РФ совместно с региональными властями проработать вопросы совершенствования законодательства в сфере обеспечения жильем детей-сирот, – выступил с предложением в ходе работы «круглого стола» председатель областного Собрания Виктор Новожилов. – Во-первых, необходимо изменить механизм распределения субсидии на предоставление жилья. Во-вторых, нужен механизм принудительного обмена жилья лиц, лишенных родительских прав в интересах их детей по достижении ими совершеннолетия. В-третьих, нужно изменить формы обеспечения жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат с правом выбирать муниципальное образование, в случае трудоустройства или проживания в таком муниципальном образовании. Это во многом упростит процесс обеспечения детей-сирот жильем.