Айк Аджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основе

Эксперт и политтехнолог Айк Аджоглян высказался по поводу вчерашнего решения Архангельского областного собрания депутатов о сокращении численности народных избранников с 62 до 47 человек.

"Сокращение было неизбежно, необходимость давно назрела, как политическая, так и экономическая. Думать сейчас нужно не о сокращении депутатов, как о факте, а о том как выстроить систему дальше, чтобы она не потеряла эффективность.

Во-первых, есть надежда, что с нового созыва депутаты будут более профессиональнее, в том плане, что в данном созыве меньше половины исполняют свои полномочия на профессиональной основе, остальные - совмещают с «основной своей деятельностью», как правило это бизнес или госкомпании. То есть, законодательная и представительная работа для них - не основная деятельность. Как бы хобби. Абсурдно, конечно. По моему субъективному мнению стоило бы сократить парламент до 30 депутатов, но оставить всех на профессиональной основе. Эти люди должны воспринимать депутатство как службу, служение людям, которые их избрали и ходить в каждый день на службу как на работу. Это важный фактор.

Во-вторых, деятельность наших региональных депутатов, к сожалению, до конца не отрегулирована. Совсем недавно была принята норма регулирующая депутатскую отчётность перед местными представительными органами, но, опять же, норма не обязательная. Много говорится про большую географию региона, были популистские лозунги, что сокращение - это ущемление избирателей. Лукавство конечно. Почему бы не принять норму, в рамках которой каждый депутат, сам, одну неделю в месяце должен проводить на избирательном округе и работать в рамках своей общественной приёмной и принимать участие в иных мероприятиях с избирателями - муниципальная неделя. По принципу региональной недели депутатов Госдумы. Тогда каждый депутат за 5 лет своих полномочий будет регулярно контактировать с избирателями. В этом случае ему придётся работать, иначе в следующий раз, когда он приедет в муниципалитет, люди придут к нему не с вопросами или наказами, а с вилами.

В-третьих, нельзя зацикливаться на областном Собрании, почему все забыли про Общественную палату? Региональная Общественная палата может стать вторым по значимости представительным органом в регионе. Ведь существует практика нулевых чтений, в рамках которых можно рассматривать общественно-значимые законы. Я думаю, что депутаты, которые уже сейчас понимают, что в следующий созыв не попадут, должны готовить предпосылки для избрания в Общественную палату. И планировать свою деятельность там", - отметил Аджоглян в интервью "Двине-Информ".

Напомним, на вчерашней сессии областного Собрания большинством голосов было принято решение о "секвесторе" численности депутатов.