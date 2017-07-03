Депутат Палкин и капремонт: "раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?

Неделю назад депутат Госдумы РФ от Архангельской области Андрей Палкин выступил с законопроектом об освобождении граждан, проживающих в ветхих домах от взносов на капитальный ремонт. Если законопроект Палкина примут, то это облегчит жизнь многим россиянам, в том числе "ветхим" жителям нашего региона.

Внося законопроект, Палкин обратил внимание на то, что многие ветхие дома рискуют в самое ближайшее время перейти в разряд аварийных и получается не очень справедливая ситуация, когда «аварийщики» за капремонт не платят, а обитатели ветхих домов вынуждены платить.

Про капитальный ремонт "Двина-Информ" писала неоднократно. Отношение к этой процедуре весьма неоднозначное. Директор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Александр Бараев месяц назад заявил, что собираемость взносов за капремонт в регионе составила 91 процент. Но у экспертов эта цифра сразу же вызвала вопросы. Дело в том, что многие жители Архангельской области до сих пор не приняли тот факт, что им приходится платить за капремонт их ветхих домов, который будет производиться году так в 2030-м. Люди считают, что к этому времени их дома попросту развалятся. А платить требуют уже здесь и сейчас, лет за 10-15 вперед.

Что касается расселения аварийного жилья по программе Фонда ЖКХ, то на июль 2017 года, по данным правительства области, расселено более 191 тыс. кв. метров и переселено 11 тыс. человек, что составляет 72 процента от запланированного объема программой в целом. Однако все мы знаем, что расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. С этого времени прошло уже пять лет, и аварийками по сути стали многие недавние дома из категории "ветхих". В этом смысле законопроект Андрея Палкина очень даже к месту.

По данным администрации Архангельска в областном центре проживает более 11 000 в аварийных домах. Это 479 домов площадью более 237 тысяч квадратных метров. поквартирно. Повторимся: это только те дома, которые признаны аварийными на 1 января 2012 года.