Записки ворчуна: Коммунизм – к 1980-му, капремонт – к 2035-му

Недавно я прочитал на сайте «Регион 29» интервью с директором регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александром Бараевым. Говорит он все складно, но такое чувство, что живет не в Архангельске, а в каком-то более престижном городе.

Все мы знаем, что добрая часть нашего жилфонда – аварийная или, на худой конец, ветхая. Недавние ливни подтопили несколько домов в Архангельске, а СМИ сообщали, как люди в сапогах-броднях и даже на лодках вынуждены добираться до квартир. На Венецию это может быть похоже только в виде сарказма. Скорее тут можно согласиться с блогером Варламовым, прославившим наш город на всю страну как нечто страшное и убогое. А людям, живущим в этом убожестве, еще и предлагают платить за капитальный ремонт, ждать которого некоторым придется годами и десятилетиями.

Александр Бараев говорит, что собираемость взносов за капремонт в регионе составила 91 процент. Честно говоря, я чиновнику не верю. Большинство моих знакомых платит ипотеку, а до коммунальных платежей и, тем более, до платежей за капремонт у них руки не доходят. Мой дом, находящийся на одной из городских окраин, планируют отремонтировать в 2035 году. Чуда я не жду, и уже начал делать в квартире свой капитальный ремонт – меняю трубы водоснабжения, планирую поменять батареи, решить вопрос с канализацией. Дом-то у нас очень старый, построенный еще в годы набирающего силу социализма, аккурат после развенчания культа личности. Бабушка, которая тоже в моем доме жила, говорила мне в детстве, что Хрущев пообещал коммунизм к 1980-му году. Бабушка до коммунизма не дожила, хоть и умерла в конце 90-х. Зато вдоволь «насладилась» разрухой. И оставила мне в наследство свою ветхую квартиру. Которая теперь должна ждать 2035-го года и нового «коммунизма».

Мой сосед не открывает никому дверь, - к нему регулярно приходят судебные приставы. Он не платит ни за что, потому что еле сводит концы с концами: двое детей, ипотека, две работы… Какой тут капитальный ремонт? И доживет ли он таким макаром до 2035 года? Сомневаюсь. Другому моему знакомому, живущему в центре города, сделали год назад капремонт. Так сделали, что доселе нормальная крыша после ремонта вдруг потекла. А систему отопления ему меняли… в декабре, когда на улице вовсю трещали морозы. «За такую халтуру я должен платить? Да я бы лучше сам нанял «шабашников», заплатил им из своего кармана, толку было бы больше».

Чиновники убеждают россиян, что капремонт – это данность, с ней придется смириться. Платили за свет и воду, теперь будете платить и за капремонт. Неважно, доживете ли вы до него или сто раз еще поменяете место жительства. Государству нужна народная копейка. А людям нужно, чтобы ему разъяснили: что, зачем и почему? Многие до сих пор считают взносы за капремонт чем-то вроде очередной «обдираловки». И господин Бараев лично меня не разубедил. Тем более, что он сам говорит и про многочисленные косяки подрядчиков и про несовершенство законов, когда ветхие дома должны ждать ремонта по 20 лет. Если чиновники сами не могут контролировать и что-то всерьез изменить, то почему я, простой гражданин, должен им верить?

С другой стороны, я понимаю, что платить, скорее всего, людей заставят. Ведь не смогли депутаты Госдумы в свое время добиться от Конституционного суда признания этих платежей добровольными. А значит, хочешь-не хочешь, но очередную копейку с тебя выбьют. Не построили коммунизм к 1980 году, зато провели Олимпиаду. Не успеют мой дом отремонтировать к 2035-му, зато с меня получат ежемесячные взносы…