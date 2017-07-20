Записки ворчуна: Коммунизм – к 1980-му, капремонт – к 2035-му

Все мы знаем, что добрая часть нашего жилфонда – аварийная или, на худой конец, ветхая. Недавние ливни подтопили несколько домов в Архангельске, а СМИ сообщали, как люди в сапогах-броднях и даже на лодках вынуждены добираться до квартир. На Венецию это может быть похоже только в виде сарказма. Скорее тут можно согласиться с блогером Варламовым, прославившим наш город на всю страну как нечто страшное и убогое. А людям, живущим в этом убожестве, еще и предлагают платить за капитальный ремонт, ждать которого некоторым придется годами и десятилетиями.
Александр Бараев говорит, что собираемость взносов за капремонт в регионе составила 91 процент. Честно говоря, я чиновнику не верю. Большинство моих знакомых платит ипотеку, а до коммунальных платежей и, тем более, до платежей за капремонт у них руки не доходят. Мой дом, находящийся на одной из городских окраин, планируют отремонтировать в 2035 году. Чуда я не жду, и уже начал делать в квартире свой капитальный ремонт – меняю трубы водоснабжения, планирую поменять батареи, решить вопрос с канализацией. Дом-то у нас очень старый, построенный еще в годы набирающего силу социализма, аккурат после развенчания культа личности. Бабушка, которая тоже в моем доме жила, говорила мне в детстве, что Хрущев пообещал коммунизм к 1980-му году. Бабушка до коммунизма не дожила, хоть и умерла в конце 90-х. Зато вдоволь «насладилась» разрухой. И оставила мне в наследство свою ветхую квартиру. Которая теперь должна ждать 2035-го года и нового «коммунизма».
Мой сосед не открывает никому дверь, - к нему регулярно приходят судебные приставы. Он не платит ни за что, потому что еле сводит концы с концами: двое детей, ипотека, две работы… Какой тут капитальный ремонт? И доживет ли он таким макаром до 2035 года? Сомневаюсь. Другому моему знакомому, живущему в центре города, сделали год назад капремонт. Так сделали, что доселе нормальная крыша после ремонта вдруг потекла. А систему отопления ему меняли… в декабре, когда на улице вовсю трещали морозы. «За такую халтуру я должен платить? Да я бы лучше сам нанял «шабашников», заплатил им из своего кармана, толку было бы больше».
Чиновники убеждают россиян, что капремонт – это данность, с ней придется смириться. Платили за свет и воду, теперь будете платить и за капремонт. Неважно, доживете ли вы до него или сто раз еще поменяете место жительства. Государству нужна народная копейка. А людям нужно, чтобы ему разъяснили: что, зачем и почему? Многие до сих пор считают взносы за капремонт чем-то вроде очередной «обдираловки». И господин Бараев лично меня не разубедил. Тем более, что он сам говорит и про многочисленные косяки подрядчиков и про несовершенство законов, когда ветхие дома должны ждать ремонта по 20 лет. Если чиновники сами не могут контролировать и что-то всерьез изменить, то почему я, простой гражданин, должен им верить?
С другой стороны, я понимаю, что платить, скорее всего, людей заставят. Ведь не смогли депутаты Госдумы в свое время добиться от Конституционного суда признания этих платежей добровольными. А значит, хочешь-не хочешь, но очередную копейку с тебя выбьют. Не построили коммунизм к 1980 году, зато провели Олимпиаду. Не успеют мой дом отремонтировать к 2035-му, зато с меня получат ежемесячные взносы…
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов очень странный финансовый посредник, поскольку собирает с людей деньги в долгосрочном периоде существуя вне рамок российского законодательства о банковских, не банковских кредитных организациях, работающих со средствами населения. Причем никакого договора между плательщиком и Фондом не предполагается, я им – деньги, а они мне обещание сделать в МКД капитальный ремонт через 30 - 40 лет, которое звучит примерно так ...«Мамой клянусь, век воли не видать !!!». Именем государства строится финансовая пирамида, хуже МММ !!! Аферист Мавроди отдыхает, там хоть народу какие-то бумажки давали. , а здесь только слова.... На таких «договорных условиях» лично мне, что в Фонд деньги отдать, что выбросить – разницы нет. Плата за жилое помещение (виды работ и услуг, цена, сроки) определяется договорными отношениями, то есть, она не относится к категории обязательных платежей, как налог. Если услуга не оказывается, либо оказывается ненадлежащего качества, то собственник помещения вправе приостановить платеж и требовать перерасчета, уведомив об этом поставщика услуг, что я и делал неоднократно. Авансовые взносы за не предоставленные «услуги» незаконны, так как имеют признаки незаконного сбора (налога) , являясь побором и противоречат Налоговому кодексу РФ. Считаю, не оплачивать взнос на капремонт, т. к данный закон противоречит не только Конституции и ГК РФ, но и ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ. Поэтому у меня есть право не платить за капитальный ремонт МКД, который планируется через несколько лет. Обязательство с моей стороны для оплаты ещё не возникло, работы по кап. ремонту не ведутся, услуга не оказывается. В качестве собственника я вправе и в состоянии самостоятельно определить необходимость и своевременность капитального ремонта принадлежащего мне на правах собственности недвижимого имущество. Решение ОСС (общего собрания собственников) нашего дома по данному вопросу не принималось. Нигде в Жилищном Кодексе не написано, что в этот фонд денежных средств на нужды капитального ремонта надо копить десятилетиями. И вообще, насчет «копить» , это финансовая сфера, сфера денежного обращения, и она не может регулироваться Жилищным Кодексом. Поэтому ежемесячно платить взнос в «Региональный Фонд капитального ремонта» лично я, не буду и не плачу ! Написал им уведомление, что беру на себя обязательства оплатить проведение капитального ремонта в нашем МКД пропорционально доле своего помещения. Я даже могу, как вариант копить деньги в размере установленного взноса на счете в банке, а почему нет, по пенсионному можно получить неплохой процент на депозит . Тем более, что п. 2 ст. 158 ЖК предусмотрено, что «Расходы на капитальный ремонт общего имущества МКД финансируются за счет средств и иных не запрещенных законом источников» . Президент официально признал коррупцию в сфере ЖКХ, поэтому я не могу рисковать собственными деньгами, пока не будет в стране наведен полный порядок в ЖКХ. До сих пор так называемое «обще-домовое имущество» юридически не оформлено в виде собственности, т. е. иное право собственности у меня не возникло. Не нравится кому то, пусть решают вопрос в судебном порядке, как говорил уважаемый Владимир Владимирович: «Замучаются в судах пыль нюхать» .Мы НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ОТВЕТЧИКИ, а Фонд КР ненадлежащий ИСТЕЦ. Поэтому в суде разбираться никто не будет, а если кто-то из судей и подыграет регионалам, то НЕОБХОДИМО привлекать такого судью к уголовной ответственности в связи с вынесением не правосудного решения. по ст. 305 УК РФ.