Правительство Архангельской области: 72 процента аварийного жилья расселено

Сегодня газета "Известия" разместила информацию о том, что Архангельская область за 2014-2015 год стала лидером по количеству штрафов за невыполнение программы расселения из аварийного жилья. Наш регион возглавил список из 46 проблемных регионов. Архангельскую область оштрафовали на 84,9 млн рублей.

Как сообщил "Двине-Информ" официальный представитель правительства Архангельской области, реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы продолжается. Уже расселено более 191 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселено 11 тыс. человек, что составляет 72 процента от запланированного объема программой в целом.





Ранее из-за невыполнения в полном объеме мероприятий 2-го этапа программы переселения на территории муниципальных образований «Вельское», «Пакшеньгское», «Онежское», «Коношское», «Ерцевское» и «Октябрьское» целевой показатель 2015 года достигнут не был, что привело к взысканию Фондом ЖКХ с Архангельской области в прошлом году 84,9 млн. рублей.





Для исполнения программных мероприятий правительством Архангельской области было принято решение по передаче полномочий по строительству домов в Коноше и Онеге, а ранее и в городе Архангельске, на региональный уровень.





По результатам рассмотрения годового отчета Фонд ЖКХ отметил Архангельскую область, как регион, перевыполнивший целевой показатель 2016 года, было переселено более 3 тыс. человек и расселено более 66 тыс. кв. метров аварийного жилья. С учетом данных показателей Правительством РФ было принято решение о выделении Архангельской области дополнительных 838 млн. рублей, предназначенных на реализацию действующей программы переселения, тем самым соразмерно сократив размер долевого финансирования из областного бюджета.