Глава Новодвинска Сергей Андреев в прошлом году купил Toyota Land Cruiser 200

Общая сумма заработанных Андреевым средств составила 2 миллиона 585 тысяч 824 рубля. В собственности главы МО две квартиры - 142,2 и 46 кв.м., земельный участок 906 кв.м. и дом 112,3 кв.м. Супруга Андреева получила доход в размере 622 тысячи 291 рубль. Кроме Лэнд Крузера у Андреева есть еще автомобиль Land Rover Discovery-3 и моторная лодка.
Ранее сведения о доходах обнародовали глава Архангельска Игорь Годзиш и мэр Северодвинска Михаил Гмырин.
и что в разграбленной нищей расеянии все идет только в карман чинуш а у этого еще и ацбк в кармане
то же мне новость
Крупчак денег дал?