Глава Новодвинска Сергей Андреев в прошлом году купил Toyota Land Cruiser 200 Сотрудники администрации Новодвинска отчитались о доходах и имуществе за 2016 год. Глава города бумажников Сергей Андреев раскрыл свои покупки за прошлый год. Так, за сбережения он в 2016-м приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200. По данным Интернета, новая машина стоит от трех миллионов рублей, подержанная - от полутора миллионов. Общая сумма заработанных Андреевым средств составила 2 миллиона 585 тысяч 824 рубля. В собственности главы МО две квартиры - 142,2 и 46 кв.м., земельный участок 906 кв.м. и дом 112,3 кв.м. Супруга Андреева получила доход в размере 622 тысячи 291 рубль. Кроме Лэнд Крузера у Андреева есть еще автомобиль Land Rover Discovery-3 и моторная лодка. Ранее сведения о доходах обнародовали глава Архангельска Игорь Годзиш и мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Юрий Севастьянов, Сегодня 10:53