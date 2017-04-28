Мэр Северодвинска Михаил Гмырин оказался богаче Игоря Годзиша

По данным декларации, Гмырин получил доход в размере 2 миллионов 797 тысяч 324 рублей. Глава Архангельска в 2016-м стал обладателем 2 миллионов 329 тысяч 464 рубля 97 копеек. Наблюдатели считают, что все справедливо: северодвинский мэр получает положенные надбавки, да и управленческий стаж у него побольше, чем у Годзиша.
Из объектов недвижимости у Михаила Аркадьевича два земельных участка - 1500 и 690 квадратных метра, а также две квартиры (54,7 и 90,2 кв.м.) и гараж. Из средств передвижения - легковой автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN. Супруга мэра получила доход в размере 774 тысяч 429 рублей.
Кстати, двое замов Гмырина оказались богаче своего шефа. Зам по городскому хозяйству Олег Лобачев получил доход в 3 миллиона 88 тысяч 645 рублей, а вице-мэр по социалке и бывший главный профбосс области Александр Усов получил 4 миллиона 310 тысяч 880 рублей.
В 2015 году Михаил Гмыриин заработал два миллиона 537 тысяч рублей.
еще одна иллюстрация у на Руси жить хорошо про чинуш царской рашки это было описано еще 150 лет назад и даже в стихах поэтом НА Некрасовым и видно что ничего не изменилось чинуши в эрэфии раз в 10 больше чем у усредненного дарагого расеянина при этом их зарплата никак не зависит от итогов их работы ибо власть покрывает любые воровство провалы и безответственность
И что характерно, жирные коты не стесняясь соревнуются в богатстве на глазах ограбленного ими народа. "Ничтожные люди, возвысившись над другими, делают все вокруг ничтожным" Сократ
Получил больше? Значит работает больше, лучше, качественнее. Квалификация выше. Все правильно.