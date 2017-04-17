Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Глава Архангельска Игорь Годзиш и члены его администрации обнародовали сведения о доходах за 2016 год. Доход градоначальника составил 2 миллиона 329 тысяч 464 рубля 97 копеек.

Годзиш имеет в собственности квартиру 78, 4 квадратных метра (видимо, в Северодвинске). Есть у него квартира 87 кв.м. в пользовании (видимо, служебная). Супруга Игоря Викторовича оказалась значительно беднее - доход составил 220 тысяч 530 рублей. Зато у нее есть автомобиль Мазда, а глава Архангельска оказался "безлошадным".

Заместитель главы Архангельска Николай Евменов заработал 1 миллион 949 тысяч 278 рублей. Однако этот доход он получил как уполномоченный по правам бизнеса в Архангельской области. Пост вице-мэра города он занял уже в 2017 году.

Заместитель Годзиша по экономике Даниил Шапошников оказалася богаче своего шефа - 3 миллиона 919 тысяч 317 рублей. Зам по городскому хозяйству Виталий Акишин задекларировал за 2016 год, когда еще занимал пост директора департамента горхоза 1 миллион 717 тысяч 738 рублей.

Ранее сведения о доходах обнародовал губернатор Игорь Орлов. Он получил доход в размере 3 миллионов 697 тысяч рублей.