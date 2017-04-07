Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

Глава Архангельской области Игорь Орлов обнародовал доходы своей семьи за 2016 год. Общая сумма доходов главы региона составила 3 миллиона 697 тысяч рублей. По сравнению с 2015 годом доходы Игоря Орлова снизились на 30 процентов.

Как и в прошлом году, губернатор владеет домом площадью 103,3 квадратных метра и участком в восемь соток на праве долевой собственности (1/3). Личный транспорт – легковой автомобиль «Мерседес Бенц ML» 2010 года выпуска.

Богаче губернатора Орлова оказались оба сенатора от Архангельской области - Людмила Кононова и Виктор Павленко (оба получили доход более 4 миллионов 600 тысяч рублей). Из депутатов Госдумы от Поморья значительно богаче в 2016 году были Андрей Палкин (678 миллионов) и Ольга Епифанова (24 миллиона). Больше заработала и Елена Вторыгина - 4 миллиона 900 тысяч. Примерно столько же, сколько губернатор, заработал Дмитрий Юрков - 3 миллиона 600 тысяч рублей.