Новости дня

В день легкоатлетической эстафеты в Архангельске изменится движение транспорта

В Архангельске добровольцы пробежали 1957 метров «за космос»

Голова ледохода находится в районе Пермогорья

Под Архангельском произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

Мобильная версия 16+

Понедельник, 17 апреля, 13:09

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/04/17/50239.html

Политика

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы
Глава Архангельской области Игорь Орлов обнародовал доходы своей семьи за 2016 год. Общая сумма доходов главы региона составила 3 миллиона 697 тысяч рублей. По сравнению с 2015 годом доходы Игоря Орлова снизились на 30 процентов.

Как и в прошлом году, губернатор владеет домом площадью 103,3 квадратных метра и участком в восемь соток на праве долевой собственности (1/3). Личный транспорт  – легковой автомобиль «Мерседес Бенц ML» 2010 года выпуска.

Богаче губернатора Орлова оказались оба сенатора от Архангельской области - Людмила Кононова и Виктор Павленко (оба получили доход более 4 миллионов 600 тысяч рублей). Из депутатов Госдумы от Поморья значительно богаче в 2016 году были Андрей Палкин (678 миллионов) и Ольга Епифанова (24 миллиона). Больше заработала и Елена Вторыгина - 4 миллиона 900 тысяч. Примерно столько же, сколько губернатор, заработал Дмитрий Юрков - 3 миллиона 600 тысяч рублей. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 09:25

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Почем опиум для народа , сегодня 09:40

Отчитываются только за официальные доходы, а взятки и прочие воровские схемы в тени, для чего дурите народ ?

Мангуст, сегодня 11:21

доходы Орлова стали скромнее… доходы Павленко подросли… Палкин больше не миллиардер… у Вторыгиной стало меньше денег… у Епифанихи без изменений – и так без конца… СКУЧНО,ДЕВОЧКИ!! - "раздирает рот зевота шире Мексиканского залива"

Пенсионер, сегодня 11:30

Всё это филькина грамота.

Мангуст, сегодня 12:04

… туфта, адназначно! такой способ повышения рейтинга СМИ и завоевания авторитета уже не работает, перекормили … Думается, что палкины да павленки еще и доплачивают журналюгам, чтоб те не давали электорату забыть об их существовании …

Мангусту, сегодня 12:05

Прими успокоительное, а то мы за тебя волнуемся

vlad1950, сегодня 12:12

доходы власти никак не зависят от доходов крепостных ну а депы вообще ни зачто не отвечают бла- бла- бла
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангелогородец отправится под суд за комментарий в интернете Сегодня 10:52

17 апреля в Поморье вновь ожидается метель и минусовая температураСегодня 08:22

Сенатором быть выгоднее, чем мэром: Виктор Павленко "подрос" в доходахВчера 18:07
3 комментария

80 лучших людей Архангельской области: Владимир КузинВчера 09:58
5 комментариев

Андрей Палкин больше не миллиардерПозавчера 14:56
8 комментариев

Реклама
Политика

Сенатором быть выгоднее, чем мэром: Виктор Павленко "подрос" в доходахВчера 18:07
3 комментария

Андрей Палкин больше не миллиардерПозавчера 14:56
8 комментариев

Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы12 апреля 2017 14:55
7 комментариев

Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях10 апреля 2017 12:03
3 комментария

Политики не путаются в социальных сетях7 апреля 2017 15:28
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Сколько вы хотите зарабатывать, чтобы быть довольным жизнью?
Результаты
Новости рубрик

В день легкоатлетической эстафеты в Архангельске изменится движение транспорта

Голова ледохода находится в районе Пермогорья

В Архангельске начинается ярмарочный сезон

Молодежь Поморья сможет проверить свои знания о финансах

Старейший теплоход Архангельска отправится в металлолом

На производстве картона АЦБК началась подготовка к запуску новой вакуумной системы КДМ-2

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

"Ростелеком" стал региональным партнером Архангельского этапа Startup Tour 2017

Архангельский ЦБК объявляет о старте конкурса социальных проектов

Сенатором быть выгоднее, чем мэром: Виктор Павленко "подрос" в доходах

Андрей Палкин больше не миллиардер

Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы

Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях

Под Архангельском произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

Архангелогородец отправится под суд за комментарий в интернете

В Котласе горела баня

Полицейские раскрыли грабеж в Котласском районе

В жилом доме в центре Архангельска загорелся балкон

В Архангельске добровольцы пробежали 1957 метров «за космос»

Архангельск посетила президент Всероссийской федерации школьного спорта

Юные хоккеисты «Каскада» поспорят за места с пятого по восьмое

Михаил Исаков завоевал «бронзу» в Краснодаре

В Архангельске пройдёт забег, посвященный первому полёту человека в космос

В Архангельске пройдёт фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest»

Музей истории САФУ откроется в "Библионочь"

В Северодвинске будет создана танцевальная ретро-площадка

Дни польской культуры пройдут в Архангельске

В столице Поморья откроется выставка картин Дмитрия Трубина "Алиса"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru