Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

Как и в прошлом году, губернатор владеет домом площадью 103,3 квадратных метра и участком в восемь соток на праве долевой собственности (1/3). Личный транспорт – легковой автомобиль «Мерседес Бенц ML» 2010 года выпуска.
Богаче губернатора Орлова оказались оба сенатора от Архангельской области - Людмила Кононова и Виктор Павленко (оба получили доход более 4 миллионов 600 тысяч рублей). Из депутатов Госдумы от Поморья значительно богаче в 2016 году были Андрей Палкин (678 миллионов) и Ольга Епифанова (24 миллиона). Больше заработала и Елена Вторыгина - 4 миллиона 900 тысяч. Примерно столько же, сколько губернатор, заработал Дмитрий Юрков - 3 миллиона 600 тысяч рублей.
Отчитываются только за официальные доходы, а взятки и прочие воровские схемы в тени, для чего дурите народ ?
доходы Орлова стали скромнее… доходы Павленко подросли… Палкин больше не миллиардер… у Вторыгиной стало меньше денег… у Епифанихи без изменений – и так без конца… СКУЧНО,ДЕВОЧКИ!! - "раздирает рот зевота шире Мексиканского залива"
Всё это филькина грамота.
… туфта, адназначно! такой способ повышения рейтинга СМИ и завоевания авторитета уже не работает, перекормили … Думается, что палкины да павленки еще и доплачивают журналюгам, чтоб те не давали электорату забыть об их существовании …
Прими успокоительное, а то мы за тебя волнуемся
доходы власти никак не зависят от доходов крепостных ну а депы вообще ни зачто не отвечают бла- бла- бла