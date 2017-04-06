Андрей Палкин больше не миллиардер

Депутаты Госдумы РФ отчитались о доходах за 2016 год. Свои кошельки раскрыли и представители Архангельской области Ольга Епифанова, Елена Вторыгина, Андрей Палкин и Дмитрий Юрков.

У вице-спикера Госдумы РФ Ольги Епифановой в прошлом году доход составил 24 миллиона 532 тысячи 131 рубль. По сравнению с 2015 годом доход почти не изменился, тогда он был 24 миллиона 535 тысяч. У Ольги Николаевны в собственности есть жилой дом (308,60 кв.м.), две квартиры (145,50 и 235,90 кв.м.), два нежилых помещения, нежилое здание, два земельных участка и еще один жилой дом (148 кв.м.). Вся собственность находится на территории России.

Доход Елены Вторыгиной гораздо скромнее – 4 миллиона 942 тысячи 864 рубля. У Елены Андреевны есть квартира (63,90 кв.м.) В 2015 году ее доход был чуть выше 5 миллионов.

Новоиспеченный депутат Госдумы Дмитрий Юрков заработал в ушедшем году 3 миллиона 600 тысяч 543 рубля. В собственности у него две ½ доли в двух земельных участках для эксплуатации базы отдыха и еще один подобный участок, но уже в 100 % собственности. Кроме того, у Юркова есть еще здание 388,60 кв. метров и строение 58,70 кв.метров. Большую часть 2016 года Юрков был депутатом городской Думы Архангельска.

Доходы другого новичка в Госдуме Андрея Палкина стали немного скромнее, чем в 2015 году (тогда Палкин всех удивил состоянием в полтора миллиарда рублей, став самым богатым из избранных депутатов ГД). В 2016 году Андрей Васильевич получил доход 678 миллионов 471 тысячу 620 рублей. Скромнее стало у него и с недвижимостью: в собственности 5 земельных участков, жилой дом и 2 квартиры. Как известно, от своих активов после избрания в Думу Палкину пришлось избавиться, чтобы не нарушать законодательство. В настоящее время депутат проходит процедуру банкротства после претензий налоговой службы с требованием уплаты налогов в сумме более 148 миллонов рублей.