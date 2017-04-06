Сенатором быть выгоднее, чем мэром: Виктор Павленко "подрос" в доходах

По данным за 2016 год Кононова получила доход в размере 4 миллионов 689 тысяч 915 рублей. У Людмилы Павловны есть земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки 1500 кв.метров и бокс 18,70 кв.метров. Квартир в собственности у нее нет, зато есть две в пользовании - 80,80 и 126,60 кв.м. В обеих числятся Кононова, ее супруг ии двое детей.
Виктор Павленко по доходам незначительно отстал от коллеги - 4 миллиона 607 тысяч 114 рублей. Из недвижимости у экс-мэра Архангельска квартира 144,90 кв.м, еще одна квартира -80,40 кв.м. (скорее всего, в Москве) находится в пользовании. Зато у Павленко есть хороший автомобиль - LEXUS GX 460. Любопытно, что в бытность мэром Виктор Николаевич получал значительно меньше, за 2014 год он задекларировал 2 миллиона 831 тысячу 655 рублей. В 2015 году Павленко получил доход сначала как мэр, а потом как сенатор в общей сумме 2 миллиона 874 тысячи 142 рубля.
C доходами депутатов Госдумы РФ от Архангельской области можно ознакомиться здесь.
такие отчеты где все в одной куче малоинформативны интересно сколько у них зарплата и сколько в тн бизнесе иначе коррупцию не победить
ВСЕ В ОДНОЙ КУЧЕ … КОРРУПЦИЮ НЕ ПОБЕДИТЬ ------------------------------------------------ … а ты, старче, покличь тетю Пэсю да мадам Елену, да поройтесь вы хором в той куче… Так победите!