Сенатором быть выгоднее, чем мэром: Виктор Павленко "подрос" в доходах

Члены Совета Федерации РФ по примеру своих коллег из Госдумы обнародовали свои доходы. Сенатор от Архангельской области Людмила Кононова оказалась примерно на 82 тысячи рублей богаче своего коллеги Виктора Павленко.

По данным за 2016 год Кононова получила доход в размере 4 миллионов 689 тысяч 915 рублей. У Людмилы Павловны есть земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки 1500 кв.метров и бокс 18,70 кв.метров. Квартир в собственности у нее нет, зато есть две в пользовании - 80,80 и 126,60 кв.м. В обеих числятся Кононова, ее супруг ии двое детей.

Виктор Павленко по доходам незначительно отстал от коллеги - 4 миллиона 607 тысяч 114 рублей. Из недвижимости у экс-мэра Архангельска квартира 144,90 кв.м, еще одна квартира -80,40 кв.м. (скорее всего, в Москве) находится в пользовании. Зато у Павленко есть хороший автомобиль - LEXUS GX 460. Любопытно, что в бытность мэром Виктор Николаевич получал значительно меньше, за 2014 год он задекларировал 2 миллиона 831 тысячу 655 рублей. В 2015 году Павленко получил доход сначала как мэр, а потом как сенатор в общей сумме 2 миллиона 874 тысячи 142 рубля.

C доходами депутатов Госдумы РФ от Архангельской области можно ознакомиться здесь.