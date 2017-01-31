Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года
Составляющие регулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничном рынке электроэнергии Архангельской области, конечные регулируемые цены на электрическую энергию (мощность) для потребителей в октябре 2017 года,
а также повышающие (понижающие) коэффициенты для определения стоимости отклонений размещены в разделе «Бизнесу / Тарифы и цены/Параметры коммерческого оператора» корпоративного сайта ПАО «Архэнергосбыт»: http://www.arsk.ru/business/tariffs/parametrs/.
Пресс-служба ПАО «Архэнергосбыт», Сегодня 12:02
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