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Четверг, 16 ноября, 17:50

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/16/53981.html

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Энергетика и ТЭК678

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Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июле 2017 года18 августа 2017 12:04

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года17 июля 2017 17:21

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в мае 2017 года16 июня 2017 13:09

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года17 мая 2017 13:51

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне2 мая 2017 12:19

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года18 апреля 2017 10:45

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в феврале 2017 года17 марта 2017 15:56

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года20 февраля 2017 12:25

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии31 января 2017 11:14

Экономика

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года
Составляющие регулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничном рынке электроэнергии Архангельской области, конечные регулируемые цены на электрическую энергию (мощность) для потребителей в октябре 2017 года,

а также повышающие (понижающие) коэффициенты для определения стоимости отклонений размещены в разделе «Бизнесу / Тарифы и цены/Параметры коммерческого оператора» корпоративного сайта ПАО «Архэнергосбыт»: http://www.arsk.ru/business/tariffs/parametrs/.

 

Пресс-служба ПАО «Архэнергосбыт», Сегодня 12:02

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