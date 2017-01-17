Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в августе 2017 года

Новости дня

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"

В Котласе пожилая женщина попала в реанимацию из-за замыкания в морозилке

Депутат Палкин и капремонт: "раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?

Мобильная версия 16+

Понедельник, 18 сентября, 14:58

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/18/52947.html

Сюжет

Энергетика и ТЭК677

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июле 2017 года18 августа 2017 12:04

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года17 июля 2017 17:21

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в мае 2017 года16 июня 2017 13:09

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года17 мая 2017 13:51

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне2 мая 2017 12:19

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года18 апреля 2017 10:45

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в феврале 2017 года17 марта 2017 15:56

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года20 февраля 2017 12:25

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии31 января 2017 11:14

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года17 января 2017 10:55

Экономика

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в августе 2017 года

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в августе 2017 года
Составляющие регулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничном рынке электроэнергии Архангельской области, конечные регулируемые цены на электрическую энергию (мощность) для потребителей в августе 2017 года,

а также повышающие (понижающие) коэффициенты для определения стоимости отклонений размещены в разделе «Бизнесу / Тарифы и цены/Параметры коммерческого оператора» корпоративного сайта ПАО «Архэнергосбыт»:http://www.arsk.ru/business/tariffs/parametrs/.

Пресс-служба ПАО «Архэнергосбыт», Сегодня 11:24

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Депутат Палкин и капремонт: "раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?Сегодня 13:18
1 комментарий

В Архангельске представили особые продукты, подходящие северным людямСегодня 11:08
1 комментарий

«Водник» одержал вторую крупную победу подрядСегодня 08:32

18 сентября в Поморье ожидаются дожди и туманыСегодня 08:29

В Архангельске зоозащитники вышли на митингВчера 11:14
1 комментарий

Экономика

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплексСегодня 14:53

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию 15 сентября 2017 12:23

Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником13 сентября 2017 11:44

На 2018 год коряжемцы заявили в благотворительный фонд «Илима» 55 проектов на 36 миллионов рублей12 сентября 2017 16:39

В 2017 г. площадь воспроизводства лесов и ухода за лесами леспромхозами ГК «Титан» составит более 13,5 тыс. га 12 сентября 2017 15:34

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"

Депутат Палкин и капремонт: "раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?

Подрядчик, ремонтирующий Чумбаровку, срывает сроки

«Модный приговор» Архангельску или возрождение народного костюма

В Поморье пройдёт краеведческий диктант

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию

Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником

На 2018 год коряжемцы заявили в благотворительный фонд «Илима» 55 проектов на 36 миллионов рублей

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

В Котласе пожилая женщина попала в реанимацию из-за замыкания в морозилке

В Северодвинске беременная женщина пострадала в ДТП

В округе Варавино-Фактория произошло жестокое убийство

В Коношском районе девушка била пятилетнюю падчерицу

В Архангельске неизвестные подожгли продуктовый магазин

Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола

«Водник» одержал вторую крупную победу подряд

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"

Новодвинцы пробежали кросс "Золотая осень"

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом канале

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru