В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Единовременная адресная помощь в размере 250 рублей на оплату электрической энергии будет оказана:
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, согласно ст. 21 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ.
При этом никаких дополнительных документов в Архэнергосбыт ветеранам предоставлять не нужно - в базе данных Архангельской сбытовой компании есть обновленные по состоянию на 2017 год списки потребителей указанных категорий.
Денежные средства будут зачислены на лицевые счета ветеранов в счет оплаты за электроэнергию. Это отразится в платёжных документах, которые фронтовики получат за май 2017 года.