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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/02/50519.html

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Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года17 января 2017 10:55

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Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2016 года17 ноября 2016 14:02

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2016 года18 октября 2016 13:13

Почти все дома Архангельска подключены к отоплению26 сентября 2016 14:47

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Экономика

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Такую акцию в рамках празднования Великой Победы ПАО «Архэнергосбыт» ежегодно проводит для своих клиентов-фронтовиков.

Единовременная адресная помощь в размере 250 рублей на оплату электрической энергии будет оказана:

- участникам Великой Отечественной войны;

- инвалидам Великой Отечественной войны;

- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами;

- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, согласно ст. 21 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ.

При этом никаких дополнительных документов в Архэнергосбыт ветеранам предоставлять не нужно - в базе данных Архангельской сбытовой компании есть обновленные по состоянию на 2017 год списки потребителей указанных категорий.

Денежные средства будут зачислены на лицевые счета ветеранов в счет оплаты за электроэнергию. Это отразится в платёжных документах, которые фронтовики получат за май 2017 года.

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