В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в августе 2016 года 19 сентября 2016 10:31

Почти все дома Архангельска подключены к отоплению 26 сентября 2016 14:47

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2016 года 18 октября 2016 13:13

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2016 года 17 ноября 2016 14:02

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года 17 января 2017 10:55

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года 20 февраля 2017 12:25

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в феврале 2017 года 17 марта 2017 15:56

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года 18 апреля 2017 10:45

Такую акцию в рамках празднования Великой Победы ПАО «Архэнергосбыт» ежегодно проводит для своих клиентов-фронтовиков.

Единовременная адресная помощь в размере 250 рублей на оплату электрической энергии будет оказана:

- участникам Великой Отечественной войны;

- инвалидам Великой Отечественной войны;

- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами;

- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, согласно ст. 21 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ.

При этом никаких дополнительных документов в Архэнергосбыт ветеранам предоставлять не нужно - в базе данных Архангельской сбытовой компании есть обновленные по состоянию на 2017 год списки потребителей указанных категорий.